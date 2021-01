Anécdota y respuesta con suspense de Mendilibar sobre la renovación de Morales

José Luis Mendilibar, técnico de la SD Eibar, se ha mojado sobre la situación de Morales en la rueda de prensa. El capitán granota está inmerso en pleno proceso de negociación para ver si sigue o si finiquita su etapa en Orriols. Paco López ha vuelto a incidir, como ya hizo en la previa, en que club y jugador están condenados a entenderse por el bien común.

Para el preparador de Zaldibar ha recordado su breve etapa en Orriols y ha confesado que no se extraña cuando ve el nivel que Morales, ante el Eibar gol y asistencia, decisivo una jornada más. "No me sorprende nada el nivel de Morales", ha comenzado.

Entonces ha recordado aquel curso, cuando él mismo impidió que Morales se marchara. "Cuando estuvimos aquí José Luis Morales iba a ser cedido. Le retuvimos nosotros porque dio la casualidad que yo le vi mucho al Eibar ese año, con él allí. La idea del club era volver a cederle, pero le conocíamos de verle jugar en directo, y dijimos que se quedaba con nosotros. Por lo menos en eso acertamos... creo. Ahí ves, lo que está dando y lo ha dado y no sé lo que podrá seguir dando..."