El Levante UD conecta con los diez primeros tras remontar con goles de Melero y Morales

El Levante, cuyo hábitat se adivinaba en la zona de descenso, puede terminar la jornada nada menos que entre los diez primeros, encima con un partido menos. Con la remontada de este domingo ante el Eibar van cuatro victorias seguidas en el Ciutat, una trayectoria inmaculada que lo ha lanzado a un destino por encima de cualquier pronóstico menos el del informe interno que apuntaba a la octava posición.

El equipo de Paco López, respaldado siempre por las sensaciones y el ratio de ocasiones a favor y en contra, se ha reivindicado contra las críticas y la desconfianza que generó a raíz de su interminable racha de empates consecutivos. Desde que volvió a casa no ha dejado escapar ni un solo punto de los últimos doce, han emergido con un rendimiento extraordinario todos los fichajes de bajo coste de la dirección deportiva, se han consolidado e ido a más los veteranos, incluidos los que parecían de vuelta... Y lo más importante: las ocasiones ya no se desaprovechan.

Donde antes era una escopeta de feria, motivo por el que se sigue aspirando a un delantero, el Levante ahora es un bazoka. Durante una hora larga es cierto que no fue superior al Eibar, pero de eso ya no se acordará nadie. Los de Mendilibar, que llegaron a tenerlo todo a favor para ponerse 0-2, pagaron el pecado de dejar correr a los granotas, que lo destrozaron con dos goles a la contra. Pudieron ser tres, pero el de Radoja no valió por el fuera de juego posicional de Dani Gómez. Nadie se acordará tampoco de un defecto que se arrastra de lejos como el de los errores atrás que propiciaron el gol de Inui. La pájara del arranque de la segunda parte es mejor olvidarla.

Pese a no marcar ni ponerse bajo los focos, Roger ganó medio partido. A su registro de delantero de área le ha sumado los de un futbolista capaz de resolver situaciones ofensivas en cualquier zona del campo. Incluso cayendo a banda, origen tanto de los goles como de las situaciones de mayor peligro. Aunque le costó en la primera parte, la apuesta porque fuesen los delanteros en vez de los extremos puros quienes rompieran por fuera resultó decisiva.

Con amplitud por bandas, los granotas pisaron área a sus anchas y terminaron siendo un vendaval. Un fenómeno en el que después de una semana de protagonismo por su no renovación, Morales fue otro de los que dio un golpe en la mesa pese a no jugar su mejor partido. Su regreso a la titularidad estaba cantado, una recompensa a su buen pico de forma a la que añadió otro gol y una asistencia. Con un control delicioso en carrera se deshizo de su marcador para que Melero, que acababa de entrar, marcara llegando desde atrás su cuarta diana. Después fue él quien culminó una contra de tiralíneas: pase de Roger, taconazo de Sergio León, asistencia de De Frutos y remate a placer del Comandante. Una gozada.

El tramo en el que el Eibar había sido mejor parecía entonces de otra década. Y eso que había tras el descanso unas cuantas pifias en cadena habían dejado al Levante desnortado. Después de que Malsa les dejara un regalito, entre Postigo, Aitor y Radoja terminaron de armarse un taco para salir con el balón jugado desde el área, como si el patadón fuese lava. Inui lo aprovechó para vacunar a placer y que por momentos la victoria granota cotizase a la baja. Malsa, que había sido titular pese a sus molestias, fue el claro daminificado. Se jugó la expulsión por una amarilla y Paco López ya no esperó más para meter a Melero. El cambio de centrocampistas, como en La Cerámica, sentó de lujo.



De la noche al día

El partido ya no tuvo ya nada que ver a partir de ahí ni con el que dominó el Eibar ni con el que tras la primera parte acabó en empate a nada. Un periodo infumable en el que al balón le costó tocar el suelo y ni qué decir las áreas. Nadie fue capaz de domar el juego ni de darle sentido. Dos disparos, uno de Inui y otro de De Frutos, ambos desviados, fueron lo más parecido a una ocasión.

Pese a ir espabilándose, el equipo de Paco se limitó a cumplir atrás y tratar de correr a la espalda de los vascos, fieles como de costumbre en Mendilibar a la presión alta. De Frutos lo intentó por dentro y por fuera pero no acabó nada de lo que empezaba. Cuando no le sobraba un toque para evitar el fuera de juego de Roger le faltaba otro para deshacerse de su par. Lo mismo que Dani Gómez, empeñado en no levantar la cabeza. Con los porteros pasando frío, estaba todo tan anodino que pareció casualidad que el árbitro pitase un par de segundos antes de que se cumpliera el minuto 45.

De una mutación a otra, el Levante volvió a cambiar por completo para asegurarse el botín que tanto le había costado conquistar. Consciente de que le había sobrado para remontar con dos disparos entre palos, Paco no corrió riesgos y cerró el partido con defensa de cinco después de que Postigo se resintiera de sus molestias. Aitor taponó un remate de Muto y los granotas sufrieron en su área con Dmitrovic también incorporado al remate. Todo el protagonismo fue ya para el Eibar, con una sensación absoluta de orfandad en ataque. Todo lo contrario que el Levante.