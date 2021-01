Once ofensivo de Paco López ante el Eibar

El Levante afronta una nueva jornada de LaLiga Santander en casa ante el Eibar tras el último choque lejos de Orriols en el que el equipo perdió en La Cerámica. Ahora, Paco López busca recuperar la senda de la victoria y ha salido con todo en el once titular. Las bandas son para Morales y Jorge de Frutos más la figura de Roger y Dani Gómez en la punta de ataque. Con esos cuatro atacantes, el conjunto granota pasó por encima del Betis en la última cita disputada como local. Este es el once completo:

Aitor Fernández, Miramón, Postigo, Duarte, Clerc, Malsa, Radoja, Morales, De Frutos, Dani Gómez y Roger.

Por su parte, en el Eibar no estará Bryan Gil, el mejor futbolista del cuadro armero esta temporada, en un once en el que sí está un exjugador granota como es Pape Diop. Este es el once elegido por Mendilibar.

Dmitrovic, Pozo, Oliveira, Bigas, Arbilla, Diop, Expósito, Rafa Soares, Inui, Sergi Enrich y Kike García.