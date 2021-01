"No me consta que el tema deportivo sea una de las razones de Morales para no renovar"

Paco López ha comparecido antes del partido de Copa contra el Fuenlabrada en una rueda de prensa telemática marcada otra vez por los coletazos del culebrón Morales.

Ausencia de Miramón en la lista

Tenemos tres laterales derechos y tenemos partidos cada tres días y es volver a lo de siempre, no hay nada en especial. Miramón sabemos los problemas que tiene a nivel físico y es una cuestión de descanso.

Recuperaciones

Vezo venía de la enfermedad pero sin síntomas, solo le faltan entrenamientos con el grupo.. Campaña venía de una lesión muy importante y aún le queda bastante para entrar en convocatoria.

Cambio de escenario

Lo ideal para jugar un partido de fútbol de este nivel lo mejor es que el campo esté en las mejores condiciones. Si han considerado que el campo del Fuenlabrada no estaba, entiendo que el campo de Las Rozas esté en mejores condiciones y puede favorecer a que se vea un mejor partido de fútbol. Es un equipo en mitad de tabla de Segunda que ha estado las primeras jornadas arriba., la base es la de la temporada pasada, que rozó la promoción de ascenso, hace mucho daño a balón parado, la Segunda es muy fuerte, sabemos que nos va a exigir dar nuestro máximo nivel si queremos pasar que es la idea nuestra.

Doukouré

Con las lesiones de larga duración es difícil hacer un pronóstico, es cuestión de que vaya teniendo buenas sensaciones en los entrenamientos, lo importante es que de la lesión esté bien y que vaya cogiendo ritmo de entrenamiento y juego.

Tres porteros en convocatoria

Atendemos a infinidad de factores para luego decidir, influye no solo el rendimiento del día a día o de los partidos cuando han tenido ocasión, el rival, el partido siguiente, son muchísimos factores que analizamos para luego decidir.

Tema Morales

Entiendo que es de interés pero sobre todo para el aficionado. Se han dicho tantas cosas que lo único que puedo decir es que he tenido innumerables conversaciones y no me consta que el aspecto deportivo sea una de las grandes preocupaciones de Morales para no renovar. Es un tema entre club, agente de futbolista y Morales.



En las innumerables conversaciones que he tenido con Morales, a mí personalmente nunca me ha manifestado que el aspecto deportivo sea una de las razones para no renovar. Es lo que he hablado en innumerables ocasiones con el jugador.



Jugadores que quedan libres en junio

No sé si hemos tenido suerte en el sentido que los jugadores están implicadísimos en el día a día, no noto nada extraño y nadie me ha dicho nada. Lo más importante es el equipo, el día a día, nuestros futbolistas están todos trabajando muy bien, todos están ayudando, no sé si es una suerte de tener estos futbolistas pero no noto nada extraño en nadie, igual dentro de unos meses estamos hablando de otras cosas.

Centrales

Donde pongo el foco es en el día a día, en lo que pasa ahora. Tanto Postigo, Duarte, Vezo como Róber Pier están comprometidos no, lo siguiente, tienen un compromiso alto, la posición de central es una maravilla tener a cuatro futbolistas con ese perfil, en cuanto a implicación y compromiso los cuatro son de diez, lo que me preocupa es que estén dando su máximo nivel como lo están haciendo y ayudando al equipo.