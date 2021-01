"Sabemos que ha costado muchos años llegar hasta aquí"

"Son 13 años que el Levante lleva sin poder jugar una final. Nos ha costado muchos años llegar hasta aquí, mucho esfuerzo de jugadoras, gente del club, los que estaban, los que estamos aquí ahora mismo. Es momento de disfrutar el ahora en el fútbol, que es muy importante y no se nos tiene que olvidar. Tenemos que salir a dar nuestra mejor versión. Está claro que lo hemos hablado, salió en redes, y el vestuario lo ha hablado... pero eso nos tiene que hacer darle más valor". Con esa sensación de estar ante una oportunidad única, María Pry señaló que el vestuario tiene fe y confianza. La ilusión es máxima y además tiene la oportunidad de disputar la final ante un entrenador al que admira y respeta. Además es un buen amigo. Sobre esa relación con el entrenador rival, las palabras de Quico antes de la cita y una posible final habló María Pry en rueda de prensa.



Relación con el técnico rival

Me une una gran amistad con Jose Luis. Me siento afortunada de tener los compañeros que tengo en la profesión. Me siento muy valorada y entre otras personas por él. Los dos vamos a intentar ganarlo y respetarnos mucho. Igual que lo hacemos como compañeros, dentro del terreno de juego no hay amistad y vamos a darlo todo tanto jugadoras como cuerpo técnico.



¿Cómo se ha diseñado el plan de partido?

Nosotros hemos preparado el partido pensando en nosotras. En lo que nos ha traído hasta aquí. Tenemos que ser fieles a nuestra filosofía. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotras mismas.



Curso pasado

El año pasado no pudimos disputar la final. Nos hemos quitado todos la espina. Hemos salido todos reforzados. Pensamos en lo que hacemos bien. Todas las jugadoras han dado un paso importante. El año pasado no pudimos disputarlo y este año se ve un Levante que como pila y como unión. No sabemos qué va a pasar pero estoy muy contenta por el crecimiento colectivo e individual.



Curso difícil

Es un año muy complicado por todo lo que estamos viviendo con la pandemia. Nos tenemos que sentir afortunados por vivir lo que estamos viviendo aquí en esta final porque es un año muy complicado. Hay que valorar lo que estamos consiguiendo.



¿Cómo se celebra en estas circunstancias si se gana?

Si eso ocurre lo vamos a celebrar igual que lo hacemos siempre, cumpliendo todas las medidas, pero igual que hacemos en nuestro día a día. No valoramos a veces las victorias y le damos mucha importancia a las derrotas y eso en el fútbol a veces se nos olvida. Como equipo hemos crecido mucho. Al aire libre, respetando las medidas, pero sería un momento para disfrutar. Eso no significa que nos vayamos a volver locas. Es momento de alegrarnos.



Mensaje del presidente

Quico nos ha dicho que está con nosotros, que los consejeros están muy pendientes del equipo y nos ha dicho que llevemos al club a lo más alto, donde se merece y que están muy orgullosos.