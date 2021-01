"Esperemos que el paso atrás de Campaña no sea muy atrás"

La noticia del regreso de Bardhi a la convocatoria para el partido contra el Cádiz ha quedado eclipsada por la recaída de Campaña, un contratiempo que adelantó SUPER y ha confirmado el Levante UD este lunes en un parte médico oficial donde confirma la nueva lesión en la misma zona. El matiz es que ahora está más cerca del músculo que del tendón.

"Le volvió a molestar el otro día en el entrenamiento y se va a tratar de ver una tercera opinión y que sean las menos semanas posibles. No tengo información de que pueda haber operación, pero los doctores tratarán de solucionarlo y cuantas menos semanas, mejor", ha declarado Paco López en su comparecencia previa al partido contra el Cádiz.

A la espera de una tercera opinión, no se le espera de vuelta hasta marzo, un mes más de lo previsto después de que el pasado miércoles se hubiese entrenado por primera vez con el grupo. "Los plazos estaban en lo correcto, el día que le pasó iba a hacer algo de campo, un partido reducido, no eran esfuerzos importantes. Es lo que ocurre en estas lesiones musculares, acertar no es fácil. Sí es verdad que es un paso atrás pero esperemos que no sea muy atrás", ha matizado Paco.

Además de Campaña, también Vukcevic ha vuelto a la casilla de salida. De nuevo lumbagia: "Los servicios médicos están investigando cuál es el origen y no sabemos cuándo puede estar. No es una lesión grave pero hay que buscar el origen del porqué".



La vuelta de Bardhi

Malas noticias que contrastan con el regreso de Bardhi después de dos semanas entrenándose con el grupo. "Ahora es una cuestión de ritmo, hay tanto partido de forma continua que no da tiempo a hacer entrenamiento para él de once contra once. Se trata de ajustar eso, su ritmo. Lo importante es que tenga buenas sensaciones respecto a la lesión". Tampoco vuelve todavía Róber Pier, que aunque no tiene síntomas de nuevo ha dado positivo.

Respecto al partido contra el Cádiz, el técnico granota ha reconocido que se trata de una oportunidad para dar un paso adelante. "El vestuario es consciente de que cada partido que ganemos ahora contra rivales que pelean por los mismos objetivos te llevan adelante. Vienen dos partidos en cuatro días y sería un gran paso. Auguro que va a ser un partido igualadísimo y vamos a poner de nuestra parte para dar un gran paso a nivel clasificatorio y emocional. Pero si no es así aún quedará muchísimo".