"No me voy contento, hemos hecho méritos para ganar"

A diferencia de Roger, que sí dio por bueno el punto contra el Cádiz, a Paco López le pareció insuficiente por el rendimiento del equipo y por las ocasiones generadas pero no materializadas. De nuevo la falta de acierto y de "claridad" en los últimos metros lastró a los granotas, que terminaron sumando un punto (2-2) en el Carranza.

"No me voy contento con el punto porque creo que hemos hecho méritos para ganar en cuanto a juego. Pero es verdad que es complicado ganar cuando encajas dos goles y cuando generas tanto y no lo aprovechas. Te vas con la sensación de que en un campo difícil hemos hecho las suficientes cosas para ganar", aseguró el técnico.



Eso sí, para el preparador no hay nada que reprochar a un equipo que de nuevo se vació y buscó con ahínco una victoria que se resistió. " Hoy queríamos y hemos ido a por los tres puntos porque entendíamos que era un partido que nos podía dar esa tranquilidad entre comillas. Y también creíamos que era un partido para seguir ampliando la distancia con los de abajo. No ha podido ser, pero lo más importante es que lo intentamos y el equipo tiene personalidad y demuestra su ADN sea el rival que sea", explicó el míster de Silla.



Paco López lamentó la falta de eficacia, aunque destacó que no es "fácil generarle ocasiones al Cádiz". No es fácil generarles ocasiones, pero ha habido momentos en los que hemos sido profundos y hemos encontrado pases por dentro. Nos ha faltado tener claridad en los últimos metros", lamentó.

Ganar a domicilio, el gran debe

El equipo volvió a acariciarlo, pero cierra la primera vuelta con solo un triunfo lejos de Orriols (ante Osasuna). " Ganar en Primera División es difícil, no solo fuera de casa. Equipos del 8 o 9 para abajo estamos encontrando muchas dificultades para tener la regularidad en los resultados positivos. Si la tuviéramos estaríamos entre los seis primeros. Es un reto que tenemos ganar fuera. Nos está faltando poco y no será porque el equipo no lo busca. Pero cuando no nos falta una cosa, nos falta otra. Hay que seguir intentándolo. Todos tenemos ganas de sacar tres puntos fuera de casa. Vamos a ver si mantenemos la racha en nuestro campo, aunque no es nada fácil lo que estamos haciendo y consiguiendo en nuestro campo", indicó Paco.



" Queda mucho camino por recorrer y estamos ahí metidos muchísimos equipos. En este tipo de situaciones, hay que insistir, poner el foco en el trabajo, no pararnos y buscar el triunfo en el siguiente encuentro", zanjó.