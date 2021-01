El Levante se queda con ganas de más tras el doblete de Roger

Un despiste privó al Levante de cantar victoria contra el Cádiz. El equipo de Paco López fue capaz de remontar el tempranero gol de Perea pero volvió a enredarse a balón parado. Un tropezón cuando ya se había conseguido lo más difícil. Los granotas venían de reaccionar con entereza y precisión gracias a Roger, que mandó a la red todo lo que tocó en tres minutos de máxima eficacia, los que fueron del 1-1 en el 7' al 1-2 en el 10'. Tres goles en un arranque trepidante, repleto de alternativas y culminado por el empate de Cala antes de la media hora. Sin embargo, con los entrenadores jurando en arameo por el carrusel de errores, el descanso dio paso a un partido mucho más sosegado. El Levante siguió siendo mejor en la segunda parte y tuvo más recursos pero eso ya no significó demasiado, sobre todo en el marcador.



Aunque la contundencia fue patrimonio de Roger, quien más puso al Cádiz al borde de situaciones críticas volvió a ser De Frutos. El Levante ha dado con un jugador que en el campo se desliza siempre hacia la portería. Un cuchillo, siempre más cortante por la derecha, que traspasa líneas unas veces por detalles técnicos y otras por velocidad. Alguien que siempre tira hilos a su alrededor y que no es casualidad que estuviese presente en todas las acciones decisivas. En el primer gol fue suya la asistencia. En el segundo se salió del campo porque tenía el ojo clavado en el juez de la línea. Y si no llegó el tercero fue porque lo celebró demasiado pronto. Roger estaba con la caña preparada para el triplete pero intentó colársela a Ledesma entre las piernas. El portero las cerró a tiempo en una ocasión tan clara que no volvió a haber otra igual.



La gran tarde en términos de eficacia de Roger podría haberlo sido también del Levante, que no suspendió pero tampoco sacó nota en un examen doble. Por un lado ganar a domicilio y por el otro no amilanarse ante la posibilidad de asomarse a la parte alta. Con el empate le llega para un aprobado alto, aunque sin errores habría optado al sobresaliente. Y es que el primero error lo cometió a los tres minutos. Radoja y Malsa se quedaron fuera de posición en el repliegue y en última instancia Miramón se pasó de frenada. La contra, bien prolongada por un viejo rockero como Negredo, acabó en la red. Perea recortó y marcó a placer.





- VÍDEO RESUMEN Y GOLES

De la locura de partido que se avecinaba había avisado Clerc con una falta que Ledesma sacó con apuros. En la siguiente aproximación, el portero fue el espectador de lujo del empate.. Un taconazo, otro más, fue su manera de celebrar la progresión que lo ha llevado hasta la titularidad. Con la tragaperras caliente, Clerc echó otra moneda. El lateral zurdo se alió con la fortuna ante Carcelén y con todo el tiempo del mundo sirvió en bandeja el segundo. Una acción con más protagonistas en la retaguardia,El poderosopuso el freno a un partido en el que el Levante no llegó a desatarse. Para los granotas no hay manera de cortar la sangría en los saques de esquina. Radoja perdió la marca y Duarte saltó menos en un córner que para mayor desgracia venía de una clamorosa falta sobre Clerc. A Paco López no le hizo ninguna gracia y lo cierto es que de ahí al final el equipo se cuidó más. La contrapartida fue que fluyó menos, aunque aun así dispuso de ocasiones. Vezo relevó al tocado Postigo, mientras que Dani Gómez relevó aIgual que todos.

- FICHA TÉCNICA

2 - Cádiz: Ledesma; Iza Carcelén, Cala, Alcalá, Jairo; Garrido, Jonsson (Bodiger, m.86), Álex Fernández, Perea (Salvi, m.67); Negredo (Alejo, m.74), Lozano (Giménez, m.86).

2 - Levante: Aitor; Miramón, Duarte, Postigo (Vezo, m.65), Clerc; Radoja, Malsa (Melero, m.65), De Frutos (Son, m.87), Morales; León (Rochina, m.86), Roger (Dani Gómez, m.70).

Goles: 1-0, M.4: Perea. 1-1, M.7: Roger. 1-2, M.11: Roger. 2-2, M.28: Cala.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño). Amonestó con cartulina amarilla al visitante Duarte y a los locales Lozano, Cala y Alcalá.

Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Ramón de Carranza sin público.

Así va la clasificación de LaLiga Santander