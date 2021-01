Sergio León, novedad en el once para el Carranza

Sergio León, novedad en el once para el Carranza EFE

Ya hay once granota para el partido en el Carranza. Si algo funciona, entonces no lo cambies. Y eso es lo que ha hecho Paco López para el partido ante el Submarino amarillo. El técnico de Silla mantiene casi el mismo once con el que se derrotó 2-1 al Eibar en el Ciutat, la cuarta victoria consecutiva en Orriols.

La única novedad en la inclusión de Sergio León en el once. Este es el reconocimiento al buen momento del atacante andaluz, que esta vez deja a Dani Gómez esperando su oportunidad en el banco. El once granota es el siguiente: Aitor; Miramón, Duarte, Postigo, Clerc; Malsa, Radoja, De Frutos, Morales; Roger y Sergio León.