Campaña, de la selección a decir casi adiós a la temporada

Campaña comienza este jueves una nueva etapa en su proceso de recuperación. El '24' granota se someterá este a la intervención quirúrgica en los isquiotibiales de su pierna derecha tras la recaída de una lesión que ya le tiene en el dique seco más de dos meses, exactamente desde el pasado 2 de diciembre. El contratiempo, cuando el sevillano ya afrontaba el tramo final de su recuperación, fue un varapalo tanto para el jugador como para el vestuario de Paco López, pero ahora no hay marcha atrás y es momento de mirar al frente.

Campaña no reaparecerá, en el mejor de los casos, hasta finales del mes de abril ya que en el parte médico se establecen tres meses de recuperación tras la operación. Dicho de otra forma, la recaída es la peor de las noticias: si LaLiga acaba el 23 de mayo y el medio vuelve a finales de abril y entonces debe coger ritmo... la operación es casi un adiós definitivo a la temporada 20/21.

El doctor Pedro Guillén, de la Clínica CEMTRO, será el encargado de practicar la operación al futbolista granota. En este sentido, el especialista suturará la rotura de su pierna derecha. «Estoy fastidiado por este nuevo contratiempo que me obliga a pasar por el quirófano. Pero no voy a perder ni un segundo en lamentos. Desde ya deseando mejorar rápido y ponerme las botas. Adelante, con mentalidad positiva», escribió ayer el futbolista en una de sus redes sociales. El vestuario se volcó ayer con Campaña. «Mucha fuerza, José. Pronto volveremos a disfrutar de tu magia», escribió ayer el perfil oficial del Levante. También algunos compañeros del vestuario como Roger, Cárdenas, Dani Gómez o Melero mandaron ánimos al '24'. «Le echaremos en falta», dijo Radoja. «Hay que ayudarle y esperar porque no podemos hacer otra cosa», añadió a su vez Paco López.



Una temporada de altibajos

La temporada de José Campaña ha destacado por sus altibajos, tanto deportivos como en los despachos. El curso empezó movidito, con la posibilidad de su venta en verano. A ello se ha de sumar posteriormente el interés del Atlético por el medio cuando se confirmó el adiós 'vía clausulazo' de Thomas al Arsenal y los colchoneros tenían un margen de maniobra adicional (acabaron fichando a Kondogbia). Sea como sea, Campaña fue titular desde el inicio y la recompensa a su rendimiento individual llegó a principios de octubre con su convocatoria con la Selección Española absoluta. El andaluz hizo historia, ya que se convirtió en el segundo internacional con la Roja en la historia del Levante UD; anteriormente lo fue Ernesto Domínguez (1963). Luis Enrique le dio la alternativa en un amistoso contra Portugal, días más tarde. Fue el momento cumbre del futbolista este curso. Pero desde entonces, las cosas no salieron como se esperaba.

Tras la vuelta del parón, jugó los 90 minutos ante Athletic y Celta, pero su nivel ya no fue el mismo. Se vio un Campaña más errático y menos enchufado. Y era solo el principio de lo que estaba por llegar. Se cayó del viaje a Granada por unas molestias físicas y fue suplente ante el Alavés en las siguientes jornadas. Y ya, antes de lesionarse definitivamente pudo jugar los noventa minutos en el 1-1 contra el Elche CF o en el también 1-1 de Pucela; su último partido esta temporada. Fue en el José Zorrilla donde, curiosamente, anotó su único gol este curso desde el punto de penalti para igualar el partido en el 83' y sumar un valioso punto ante un rival directo, más aún en aquellas fechas.