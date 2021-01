Roger & Morales, 110 goles a 'coste cero'

Cuando en el verano de 2011 un desconocido José Luis Morales se incorporó al filial granota procedente del Fuenlabrada de la mano de Juan Luis Mora y junto a él aterrizaba en Buñol un goleador de las inferiores del fútbol valenciano que se había estancado llamado Roger Martí, pocos podían imaginar lo que ambos iban a significar para el club a medio plazo. El primero recalaba en el entonces denominado Levante B para jugar en Tercera pese a contar ya con casi 24 años, mientras que Roger venía de descender a Regional Preferente con el Burjassot tras salir del Valencia CF. Ninguno de los dos costó ni un solo euro.

Ahora, una década después y contando los dos tantos anotados por el 'pistolero' de Torrent el pasado martes en Cádiz, ambos lideran la lista de goleadores del Levante en la presente temporada con 7 tantos cada uno y, lo que es más importante, en estos momentos entre los dos acumulan ya la friolera de 110 goles para la entidad (49 el madrileño y 61 el valenciano) en competiciones oficiales, un dato que habla a las claras de su importancia para la entidad granota en esta última década.

Morales, a vueltas con su renovación puesto que acaba contrato en junio, evidenció en algunos momentos de la pasada y de esta campaña que ya no tiene esa punta de velocidad (son ya 33 años) que le caracterizó, pero ha sabido reinventarse para lograr unas cifras goleadoras que hablan por sí solas y una participación en el juego colectivo que también suma. Un ejemplo se vivió el pasado martes en Cádiz donde no marcó, pero generó con un pase en profundidad la acción que originó el 2-2 a la postre definitivo.



Casi se lleva el balón a casa

En el caso de Roger, con su contrato recientemente mejorado y actualizado hasta junio de 2024, es incuestionable que es uno de los delanteros nacionales más efectivos de los últimos años. Podrán decir los amantes de la estadística que no tuvo demasiada participación en el Carranza, pero apareció tres veces en boca de gol y se marchó a casa con dos tantos en el zurrón e incluso habría podido llevarse la pelota a casa puesto que cerca estuvo de cazar el tercero antes de su sustitución. Estar en el lugar exacto en el momento justo es un don que el delantero centro granota tiene y eso es mucho. Su incidencia en el juego ofensivo granota, sin contar lo que hicieron en el filial a las órdenes de José Gómez con el que llegaron a coquetear con el ascenso a Segunda A, incluye también con 44 asistencias entre ambos (11 de Roger y 33 de Morales) hasta el momento.

En Cádiz sin duda el jugador clave fue Roger al finalizar las dos acciones de los dos goles del equipo. El propio futbolista ponía en valor los tantos y el punto cosechado: «Creo que es un buen punto en un campo muy complicado. Sabemos que nos viene un partido ya en unos días y hay que hacerlo bueno en casa. Estoy contento en lo personal por lograr dos goles que sirven para sumar. Para mí es un orgullo seguir marcando con el Levante. Siempre he dicho que el Levante me lo ha dado todo y ojalá siga haciendo muchos goles aquí. Era importante puntuar y hacerlo aquí en Cádiz no es nada fácil». Roger quiere más.