"Lo dije; intentaremos llegar lo más lejos posible"

Paco López ha asegurado a apenas 24 horas de afrontar el partido de octavos de final de Copa en el Nuevo José Zorrilla que el objetivo es llegar lo más lejos posible en la Copa y que la cercanía del partido de LaLiga entre ambos equipos hará que se conozcan más aún si cabe: "Incómodo no, es tan cercano el habernos enfrentado a ellos que lo que sí que hemos hecho es analizar ese partido para tratar de mejorar. Lo dije desde el primer día, que íbamos a hacer lo posible por llegar lo más lejos posible. Vamos a ello aunque sabemos que ahora a un partido y contra rivales de nuestro perfil puede pasar de todo. Nuestro mensaje es ganar sea el partido que sea. Nos conocemos bien los dos equipos. Nos hemos enfrentado no solamente esta temporada y anteriores, pero por eso el futbol es como es, es imprevisible y vamos a tratar de sorprenderles. Hay tantas variantes... Yo hablo de momentos, se pasan diferentes fases en cada partido y hay que tratar de ser eficaces en los momentos buenos. Trataremos de equivocarnos menos que el otro día, aunque enfrente hay un rival que va a pensar lo mismo".

Respecto a si cree que esta competición paralela puede hacer que los futbolistas pierdan la percepción de cuál es el objetivo prioritario, el técnico de Silla: "La prioridad es LaLiga, el objetivo prioritario, pero hay una competición que es un partido hasta semifinales y nosotros le damos importancia. ¿Que eso nos puede afectar negativamente al siguiente partido? Nunca se sabe... Por eso tratamos de tener al máximo de jugadores enchufados.

En lo referente a la disponibilidad de efectivos para el encuentro debido a las lesiones, molestias y a la carga de partidos, se refirió a De Frutos, Doukouré y Rober Pier: "Cheikh no estará y Rober ha entrenado con normalidad y vamos a esperar a mañana porque seguramente entre en convocatoria ya que van a entrar todos los disponibles por la poca recuperación que ha habido. Las lesiones siempre vienen en mal momento. En este caso De Frutos venía de tener regularidad y las lesiones siempre son momentos que no son buenos. Por eso tenemos una plantilla de 23 ó 24 contando a Cárdenas que ya es de la primera plantilla".

Fue consultado también por el mercado y dejo entrever que no cree que hayan movimientos: "Lo veo muy difícil, complicado. Es por un compendio de todo, todo influye. Nadie ha pedido salir, estamos contentos con la gente que hay, la disponibilidad económica tampoco está y entiendo que los jugadores que nos pueden ayudar no entrarían en las posibilidades económicas. Es una situación difícil y hay que asumirlo".

Por último, en referencia a las informaciones surgidas en Chile respecto a un posible interés de la Roja por hacer cons sus servicios, paco quizo dejar el tema "zanjado": "Los rumores no me interesan para nada y conmigo no se ha puesto en contacto absolutamente nadie. Estaré en Valladolid mañana, con el Levante y no hay más".