"Estamos contentos por Bardhi, lo ha pasado muy mal"

ante el Real Valladolid que mete al cuadro granota en los cuartos de final de la Copa por sexta vez en su historia. Además, el cuadro granota estará entre los ocho mejores de la competición del KO siete años después.

"Estamos muy contentos porque hacía muchos años que el Levante no pasaba a cuartos de final de la Copa. Toca disfrutar y seguir soñando en esta competición que nos hace especial ilusión. Por momentos hemos tenido el control, pero a raíz de los tres cambios del Valladolid (Guardiola, Orellana, Weissman) hemos estado algo desorganizados", explicó el técnico. Y es que tras el 2-3 se vivieron unos minutos de sufrimiento que el equipo supo llevar antes de dar el zarpazo definitivo.

"Uno nunca está tranquilo y más cuando enfrente tiene a un rival también de Primera. Las sensaciones del equipo no han sido malas y hemos buscado que el segundo gol del Valladolid no nos afectara. Rápidamente el equipo se ha vuelto a levantar tras el palo dle gol y ha ido a buscar la portería contraria. Así no hemos encontrado con el premio", aseguró el técnico sobre la reacción de los granotas tras esos minutos de agobio. "En líneas generales hemos vuelto a demostrar fe y convicción de querer hacer las cosas bien y eso también nos tiene que servir para seguir creciendo en LaLiga", añadió al respecto sobre la valoración del encuentro en el José Zorrilla.

" El otro día tuvimos muchas dificultades en la primera parte", reconoció al ser cuestionado sobre el reciente empate también contra el Pucela en LaLiga (2-2) y el partido disputado ante los de Sergio González en Copa. "El Valladolid nos esperó bien, nos costó mucho ganar profundiad por dentro también por fuera. Hoy, con Bardhi y con Rochina, que ocupan más pasillos interiores y por fuera, con la velocidad de Son, pretendíamos salvar esas primeras líneas de presión del Valladolid. Por momentos por balón lo hemos conseguido, algo que el otro día nos costó."