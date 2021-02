"Es el más partido más importante de mi carrera por la ilusión en el levantinismo"

Paco López ha comparecido en rueda de prensa virtual antes del histórico partido de este miércoles contra el Villarreal en los cuartos de final de la Copa. El técnico ha reconocido que es la cita más importante de su carrera.

Espadas en todo lo alto

El Villarreal es favorito, está diseñado para este tipo de situaciones, con más experiencia, para luchar arriba. Nosotros, con esa ilusión que tenemos desde el primer partido de Copa, así vamos a afrontar el partido. También con el convencimiento de que tenemos potencial para ganar a cualquiera. Lógicamente sabemos el rival que vamos a tener en frente.

El secreto del once

No hay titulares y suplentes en este equipo. Somos conscientes de que hay una cita histórica. Los partidos duran 90 minutos o ciento y pico y lo vamos a tener en cuenta todo para sacar el mejor equipo posible que nos ayude a ganar.

Factor emocional

Queremos seguir manteniendo esa ilusión. Trataremos de encontrar ese equilibrio, es el mensaje que trasladamos en el vestuario. Deben ir cogidos de la mano el máximo esfuerzo y el disfrute. Haciendo eso estaremos más cerca de conseguir lo que queremos, que es pasar una semifinal de Copa, pero el aspecto emocional va a ser fundamental.

El fortín de Orriols

Si el partido se hubiese jugado con público tendría más influencia a nuestro favor. Sí que es verdad que los resultados están ahí, desde que estamos jugando en nuestro campo esa es la realidad. El Villarreal sabemos lo que propone, con jugadores de nivel técnico muy alto, gente por fuera muy rápida, con un inicio de juego con Pau que ve muchas cosas desde atrás con una salida muy limpia... Es un equipo con mucha capacidad, vamos a pensar en lo que tenemos nosotros y en hacer las cosas bien. Haciendo las cosas muy bien somos capaces de ganar a cualquier equipo y a uno tan bueno como es el Villarreal.

La fuerza del grupo

Siempre hemos apelado al equipo pero tratamos de hacernos fuertes cobijándonos en el equipo, en darle el rol importante a todo el mundo esté donde esté, que todo el mundo se sienta partícipe es fundamental y clubes como el nuestro se tienen que basar en eso. Con Campaña seríamos más fuertes, como si Bardhi no hubiese estado tanto tiempo fuera. Las alternativas nos han ido bien, pero porqué no vamos a ser igual o más fuertes, pero esto puede pasar y si no eres un equipo con mayúsculas es más complicado. De Frutos ha hecho la primera parte de entrenamiento pero no estará y Vukcevic sigue en su proceso, igual que Campaña.

Salida en el mercado

Lo de Koke Vegas se piensa que es lo mejor para ambos y se ha decidido porque todo el mundo cree que puede jugar y tener los minutos que no tiene aquí.

Cero pistas

Vamos a intentar sacar el mejor equipo y aquí todo el mundo hace las cosas bien y trata de esforzarse para jugar y a partir de ahí nosotros los entrenadores cuando tomamos decisiones estamos en lo de siempre. Luego dependiendo del resultado, si no ganamos, me habré equivocado en la alineación y si ganamos habré acertado, como pasó en Valladolid. Los entrenadores, después de visto, todo el mundo es listo y ya lo sabemos.

Cita histórica

Seguramente es el partido más importante de mi carrera como entrenador por la ilusión que despierta en el levantinismo y ojalá no sea el ultimo estando en el Levante. Mi mente la tengo muy fría, con mucha tranquilidad, que la ilusión se convierta en eso, y no en obligación, pero siendo el partido más importante de la carrera de muchos estoy tranquilísimo, confiado y con mucha ilusión y convicción de que mi equipo lo va a dar todo.