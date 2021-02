Histórico pase del Levante a semifinales con un gol en el último minuto de la prórroga

Tenían que ser ellos, Roger y Morales, los que firmasen una página para la historia. Un gol del Pistolero a pase del Comandante en el último minuto de la prórroga metió al Levante en las semifinales de la Copa del Rey. La maniobra del de Torrent en el área tras el capuleo del 'Moro' a Trigueros en la carrera significó un éxito con todos los ingredientes. Será recordado, desde luego, durante muchos años en Orriols, ahora a dos partidos de meterse en la final. El gran broche que falta.

Tras un partido igualado ante un buen Villarreal, la pólvora de los granotas terminó siendo clave cuando la tanda de penaltis se antojaba inevitable. Fue un premio para todos los granotas y en especial para Paco López, que consiguió el objetivo tal y como lo había planeado, con los primeros espadas sobre el césped pero habiendo insistido de manera coherente en un once tipo de la Copa. Para el Villarreal también se repitió la historia de ahogarse en la orilla. Ocasión desperdiciada.

Ganó el Levante por méritos propios y porque tuvo más filo. Y eso que a los puntos el que mejor estuvo fue el Villarreal. De hecho, fue un milagro que no se llevara el partido de su lado con la prórroga ya encima. Parejo lanzó una falta que dejó metralla. Cárdenas, en su único error técnico, la despejó al centro, pero los groguets desaprovecharon los dos rechaces y la acción terminó en córner. Quedaba por delante media hora en la que el Levante estaba ya con su once de gala después del revuelo por el que salió de inicio.

Emery retiró a Coquelin en beneficio del efervescente Fer Niño, aunque el peor incordio fue Bacca, al que Postigo ganó la mano in extremis en el área. En el bando granota, la última bala no se gastó hasta el descanso del tiempo extra: Sergio León, el delantero de la Copa, fue el sexto cambio. Lo más mencionable hasta entonces había sido un descarado agarrón de Melero a Pedraza que el VAR confirmó fuera del área, una jugada de ojo de halcón de esas en las que hay que decidir dónde empieza y cuándo acaba.

Triunfó Paco López, un entrenador genuino en el que él mismo había catalogado como el partido más importante de su carrera. En la víspera ya había hecho una declaración de intenciones al avisar de que "si no ganamos me habré equivocado y si ganamos habré acertado, como en Valladolid". Fue una consecuencia natural de su manera de gestionar el vestuario. No debió ser una decisión fácil, a sabiendas de la polvareda que levantaría, pero tiró para adelante con ella y confió en los Cárdenas, Coke, Toño o Son. En el banquillo, a la espera de acontecimientos, Morales y Roger, a la postre definitivos. "Después de visto, todo el mundo es listo", había rematado el técnico, convencido de que la igualdad que se pregona sobre la plantilla no es de cara a la galería. Volvió a demostrarlo.

Hasta la prórroga el partido estuvo nivelado, tanto en juego como en ocasiones, aunque las mejores cayeron del lado del Villarreal. Dani Cárdenas, el gran descubrimiento, estuvo brillante, seguro y firme salvo en el despeje de marras. No fue una sorpresa porque desde se estrenó en Pucela demostró que está hecho y que si no coge vuelo será por otra cosa, pero no porque le falten condiciones. Tuvo más poso en líneas generales el equipo de Emery, mejor plantado. Sin embargo, sacó punta el Levante en cada uno de sus acercamientos.

Más allá de situaciones puntuales, en especial en el centro del campo, los groguets no acabaron de ajustarse ni de aprovechar esas pérdidas que tanto lastran a Malsa. Tampoco de ahondar a las espaldas de Coke y Toño. En el campo contrario, estirándose como un acordeón, Son pisó área y Dani Gómez se revolvió en busca del rincón de la portería. El empate a cero lo dejaba todo abierto de cara a la segunda mitad.

Morales salió del banquillo a la hora. Lo hizo junto a Melero en un doble cambio cuando las cosas empezaron a ponerse cuesta arriba. El Comandante apenas entró en contacto con la pelota y Paco redobló su apuesta a los 10 minutos rescatando a Roger, la pieza que faltaba. Con esa mordiente llegó la mejor ocasión tras el entreacto, una conexión con Melero en la que Rulli se jugó el penalti. Suerte para él que rozó el balón y que en caso de duda habría entrado el VAR para salvarlo.

Con todo el arsenal sobre el campo, el Levante ganó enteros y se quedó mucho más afilado. La consecuencia fue que el campo se inclinó a su favor. Se vieron entonces los mejores minutos de un partido en el que el gran mérito había sido estar siempre metido. Un goteo de ocasiones con las que el Villarreal empezó a sacar la lengua, lo cual no fue óbice para que Cárdenas siguiera entrando en acción, como cuando se interpuso a un envenenado tiro de Trigueros.

Los granotas ganaron en verticalidad y profundidad por bandas, sobre todo ya con Clerc y Miramón, el que había sido uno de los principales puntos de debate interno. Sin embargo, la mejor ocasión de todo el partido fue la de Parejo, casi con el 90 cumplido. La falló y ya se sabe lo que viene después cuando eso pasa. El Pistolero nunca dispara con balas de fogueo.

- FICHA TÉCNICA -

1 - Levante: Cárdenas, Coke (Miramón, m.66), Vezo, Postigo, Toño García (Clerc, m.76), Radoja, Malsa (Roger Martí, m.66), Son (Melero, m.55), Rochina (Morales, m.55), Bardhi y Dani Gómez (Sergio León, m.106).

0 - Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza, Coquelin (Fer Niño, m.91), Parejo, Trigueros, Peña (Estupiñán, m.66), Moi Gómez (Baena, m.50) y Paco Alcácer (Bacca, m.87).

Gol: 1-0, m.120: Roger Martí.

Árbitro: Soto Grado (Comité riojano). Mostró tarjeta amarilla a los levantinistas Bardhi, Rochina, Postigo y Melero y a los villarrealenses Trigueros, Albiol, Parejo y Baena.

Incidencias: partido de los cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio Ciutat de València sin público.