La primera gran noche del 'nuevo' Ciutat

El Levante tiene hoy una oportunidad de oro y eso lo sabe el aficionado granota al completo, nervioso desde que el colegiado pitó el final de ese encunetro contra el Valladolid en el José Zorrilla y que daba el acceso a los cuartos. Por el camino, la euforia y la ilusión no ha hecho otra cosa que crecer. Como para no hacerlo. Y es que entre medias apareció una visita a Madrid para medirse al cuadro de Zidane, donde la plantilla liderada por Paco López derrotó a los blancos y ganó confianza para la jornada mágica que abre sus puertas. El vestuario se ha ganado el derecho a soñar y, aunque el cara a cara es ante un gran conjunto como el Villarreal, aparecen mil argumentos para pensar en que clasificación es posible. Será la primera gran cita para un Ciutat de València con anillo incluido. No le ha ido mal al equipo desde esa vuelta a casa tras esos partidos puntuales en La Cerámica, curiosamente la casa del Submarino, rival por ese puesto en las semis del torneo copero.

Paco López no necesita de motivación alguna para un vestuario que pocas veces se ha visto en esta situación. Ese debe ser el gran punto de partida. Pero más allá de esos argumentos habituales de 'oportunidad histórica para el jugador', 'el Levante no tiene un contexto así todos los años' o 'mucho que ganar y poco que perder', el equipo tiene argumentos deportivos de peso para confiar en la machada ante el Villarreal. Solo Sevilla, Real Madrid, Barcelona y Atlético llevan más puntos en las últimas 10 jornadas ligueras que el cuadro de Paco López, que ha sabido viajar con exigencia en ambas competiciones: LaLiga y Copa del Rey, con ritmo imparable en ambas.

En competición liguera, el Villarreal fue precisamente el último que consiguió superar a un Levante ordenado y que cambió su defensa habitual por una línea de 5 con Son y Toño de carrileros. Mucho han cambiado ambos equipos desde entonces. El Levante ha ido creciendo y el Submarino, sin Gerard Moreno, ha tenido más problemas de los esperados. Pero la cita de hoy no entiende de dinámicas y obliga a uno y otro a su mejor versión. A pesar de las bajas que tienen ambos entrenadores para estos cuartos de final de la Copa.

Los protagonistas La competición copera acostumbra a tener ciertas rotaciones pero los dos equipos son conscientes de que a estas alturas no se puede especular. Tanto Paco López como Unai Emery pueden apostar por un equilibrio entre teóricos titulares y jugadores más habituales en Copa del Rey. Aunque aparecen muchas dudas. En la línea de cuatro defensas, Coke o Son serían las alternativas en el lateral diestro y en el zurdo Clerc, indiscutible en LaLiga, podría entrar por Toño. El eje de la zaga hay dos posiciones para tres centrales: Postigo, Vezo y Duarte. En la medular no desaparecen todas las dudas. La posición de Melero será clave para saber quién entra en juego. En Valladolid, el medio jugó por dentro junto a Malsa, pero hoy para reforzar esa zona Paco López podría darle también un lugar a Radoja, habitual en competición liguera. Eso desplazaría al madrileño a la banda o incluso al banquillo, si entra Bardhi. Por último, el Comandante, sustituido en el Di Stéfano a falta de quince minutos, podría empezar arriba junto a Sergio León o Dani Gómez. Y es que De Frutos, Vukcevic y Campaña siguen siendo baja para la gran cita.

Por su parte, Emery también tendrá las bajas de Iborra, Mario Gaspar, Chukwueze y Alberto Moreno pero cuenta con una duda que puede ser determinante: Gerard Moreno. Si el delantero está disponible puede jugar y es que no está descartado. De hecho ha entrado en la convocatoria y estará hoy en Valencia. Eso habla de la importancia que le da el entrenador de Hondarribia a un partido como el de hoy, en el que el '7' podría arriesgar para mirar hacia las semifinales. Al margen de eso, Fer Niño podría entrar por Alcácer, Estupiñán por Pedraza y Baena ser el tercer hombre en el medio.