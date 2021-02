José Luis Morales firma la renovación hasta 2023

Una renovación ansiada y esperada. Al final, Morales y el club estaban destinados a entenderse y sus caminos siguen juntos, como mínimo, para los próximos dos años. El Comandante firma este mismo viernes su continuidad en el club hasta 2023 y pone fin de esta manera a cualquier tipo de rumor sobre una posible salida. Él, como ha reconocido siempre, se siente granota y no entendía estos años de su carrera sin seguir defendiendo el escudo del Levante. Así se lo ha comunicado al resto de la plantilla antes del entrenamiento de la jornada de hoy. "Se ha llegado a un acuerdo. Quería daros las gracias a todos. Sobre todo a los que últimamente habéis estado un poquito más cerca de mí. Coke Andújar, Postigo, Aitor... Dar las gracias al cuerpo técnico, a los fisios por acompañarnos en los buenos momentos y en los malos. Ya sabéis que el Levante para mí es todo. Me ha dado la vida profesionalmente y personalmente. Quería deciros que en un par de horas firmaré mi renovación para los próximos dos años. Que sigamos haciendo historia y llevando este club donde se merece. Me vais a tener que aguantar un par de añitos más", ha asegurado el jugador antes de fundirse en un abrazo con toda la plantilla.

El club siempre ha apostado por la continuidad del Comandante y más allá de las dificultades que han aparecido durante el proceso, la gestión ha terminado por llegar a un buen puerto. El objetivo de Quico y del área deportiva está conseguido: la renovación del Comandante. Morales además, en una semana en la que el equipo ha conseguido una gran gesta como la de llegar hasta las semifinales, cierra otra gran noticia en lo personal. Y la mejor manera de ver el gran ambiente que ha generado la noticia son las palabras entre el capitán y el entrenador. "A seguir pegándonos", le ha dicho Morales a Paco López en tono de broma y riéndose tras fundirse en un abrazo por la renovación.