"Fastidia pero todos firmábamos tener 27 puntos y estar en semis de Copa a estas alturas"

Paco López, míster del Levante UD, valoró el empate (2-2) cosechado ante el Granada CF en el Ciutat en un partido en el que los granotas rozaban los tres puntos y se vieron sorprendidos por el equipo rival. Y es que el conjunto nazarí empató el doblete de Morales con un tanto de Roberto Soldado que llegó en el 92'. Eso sí, el técnico ha destacado los condicionantes externos, sobre todo la carga de partidos y de minutos que llevan los jugadores en sus piernas, que han marcado el encuentro.

Valoración del partido

"Hemos hecho lo difícil, ponernos por delante dos veces... y resumiendo rápido en los momentos que hemos podido matar el partido no lo hemos hecho y al final en el último minuto nos empatan. Y estábamos jugando con tres centrales. Igual que el otro día ganamos en el último minuto, hoy nos empatan en el último minuto.

Rival de Copa y tespuesta a Marcelino, que dijo que el Levante era el rival preferido

"Nosotros ya dijimos que los tres equipos que quedaban eran tres equipos potentes. El Athletic viene de ganar la Supercopa, de ganar al Real Madrid o el Barça. Nos tocara quien nos tocara sabíamos que sería un reto muy difícil. El Athletic es un equipazo y lo está demostrando. Nos daba igual porque los tres eran tres equipo de un gran potencia"

Lesión de Morales

"Él dice que cree que es una sobrecarga, pero es su sensación. Habrá que ver cómo evoluciona y qué nos dicen los servicios médicos"

Tres centrales y pese a ello, gol en propia, ¿cómo lo valora?

"Lo hacemos porque ellos ya habían metido a German (central) como delantero centro. Lo hacemos para intentar frenar eso. Era de sentido común. Me voy fastidiado porque además si analizas la jugada... es un saque de banda en la que recuperamos la pelota, Dani y Radoja no se entienden, la perdemos... la volvemos a recuperar con De Frutos, la pierde... se resvala Son. Han pasado demasiadas cosas ahí. Podíamos haber estado mejor en muchas cosas y no hay que quedarse solamente en el último remate de Soldado. Hay que aprender de este gol encajado"

Vuelta de Jorge de Frutos

"Los cambios tratamos de hacerlos siempre para que aporten. Él venía de lesión pero queríamos que nos diera esa frescura. Nos ha cambiado el partido, no solo él. Son o Dani nos han dado frescura arriba y viene bien después de las semanas en las que venimos con tantos partidos. Hoy en día los cambios son fundamentales y tienen que estar todos enchufados, no solo los 11 de inicio. Salen cinco cambios que pueden ayudarte a cambiar el partido"

Balance de los 27 puntos en la tabla

"Hemos podido matar el partido con Son o Roger, que han sido ocasiones claras. Pero tener a estas alturas 27 puntos y estar en semifinales de Copa... claro que los firmaríamos todos. Hay que estar supercontentos y orgullosos pero no conformarse. Hay que vivir el presente, valorar lo que hace este equipo e ir a por el futuro"

Orgulloso del equipo pero con los pies en la tierra

"Tenemos claro el camino cómo es. En Liga queremos seguir sumando cada partido. Y ese es nuestro objetivo y eso no se nos puede ir de la cabeza. Hay que pensar siempre en eso. Hay que poner el foco ahí y no en la clasificación. La clasificación se mira en la jornada 38 y eso se debe mirar para bien o para mal. Y esto ya lo dije hace dos meses. El jueves tenemos otro reto ilusionante (Athletic)... es muy importante para todos los levantinistas. La vamos a pelear hasta que nos quede el último gramo de fuerza. Lo vamos a hacer todos juntos y cuando llegue el partido de Osasuna del domingo, igual. Sabemos que en Primera ganar sigue siendo muy difícil y no podemos perder la perspectiva de lo que somos y de dónde estamos. En fútbol no hay que sacar pecho y aquí no vamos a permitir que eso pase".