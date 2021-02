"Tranquilidad, el cambio llega solo por una sobrecarga"

José Luis Morales ha sido el protagonista absoluto en Orriols esta semana. A la jugada que inició el gol que selló el histórico pase del Levante UD a las semifinales de la Copa o a su renovación hasta 2023 se ha sumado otro partidazo ante el Granada. El Comandante ha anotado un doblete ante el cuadro nazarí que pese a todo no ha servido para que el equipo de Paco López sume los tres puntos (empató el equipo visitante en el tiempo de descuento 2-2).

"El equipo ha hecho un trabajo para merecer el triunfo, pero esto es Primera División. Hemos tenido dos muy claras para hacer el 3-1 y al final ellos con el empuje han tenido el premio del gol. Intentaremos corregir errores, pero hay que quedarse con lo positivo, sumamos un punto más", aseguró El Comandante en los micros de Movistar LaLiga al concluir el duelo.

Sobre su situación personal en esta semana de tantas emociones en la que además se ha prolongado su contrato, ha manifestado encontrarse "feliz". "Estoy feliz. El trabajo tiene siempre su recomensa", ha expresado. "Han sido días duros, pero hemos tenido un final feliz", añadió sobre el proceso de renovación y las discrepancias entre su agente/club que finalmente llegaron a buen puerto. "Seguiré defendiendo dos años más el escudo que me lo ha dado todo. Hoy he metido dos goles, pero una pena que no hayan servido para sumar los tres puntos", añadió.

Por último, Morales tranquilizó al levantinismo. Y es que se tuvo que retirar con molestias en el muslo al poco de hacer el segundo gol... y en pocos días está la ida de las semifinales de la Copa ante el Athletic. "Es el esfuerzo. hay muchos partidos seguidos. Ahora tenemos un día más para preparar el partido contra el Athletic. Tranquilidad, es solo una sobrecarga", ha zanjado.