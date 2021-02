"Que yo sepa ningún otro club me ha presentado nada para firmar"

Morales ha negado categóricamente este lunes que estuviese valorando ofertas de otros clubes para marcharse y que eso fuera el detonante de su renovación. Aunque sí ha reconocido que le trasladó al club su deseo de marcharse en el mercado de enero en el punto más álgido de tensión, el Comandante nunca se ha visto realmente fuera de Orriols, con lo que se da a entender que todo fue una estrategia en la negociación.

¿Llegó a verse fuera?

Para nada me he visto fuera del Levante. La renovación se ha alargado un poco más de lo normal pero lo importante es que se ha llegado a un buen acuerdo para los dos próximos años. Para mí sería especial poder retirarme aquí. Cuando uno está a gusto es muy difícil que se quiera ir de los sitios.

¿Fueron un punto de inflexión sus lágrimas?

Cuando la gente viese las imágenes sabía que iban a llamar la atención. Después de la adrenalina y la tensión, afloran los sentimientos. Se juntó un poco todo. Probablemente después de esas imágenes se acelerase todo.

¿Cuánto ha puesto cada parte para renovar?

Tanto yo como el club hemos puesto de nuestro lado porque ambas partes queríamos. Todos soñamos con llegar a ser importantes. Estamos cerca de pelear con un título pero todo pasa por hacer un buen papel allí.

¿Qué ha pasado estos meses, cuál ha sido el proceso?

Es verdad que se habló en su día de que estaba para firmar pero van pasando circunstancias que a uno le pueden parecer mejor o peor, pero por las dos partes había interés por llegar a un acuerdo, tanto Quico como yo no lo hemos pasado bien por todo lo que se ha podido malinterpretar. Estamos felices de seguir dos años más pero no hubo nada especial para retrasar esa renovación, se decidió esperar y ya está.

¿Ha estado tranquilo?

Personalmente me ha afectado más que deportivamente. Según pasaban los días uno se pone un poco más nervioso porque no llega, ambas partes queríamos llegar a un acuerdo.

¿Cómo está de las molestias?

Prácticamente con los fisios han bajado bastante. Me encuentro bien. Para mí San Mamés es un campo especial, debuté allí, hice un buen gol que casi nos daba la salvación. Es una semifinal de Copa y es la sensación que tenemos todos. No hay que decir mucho para motivarnos, hay suficientes alicientes.

¿Ha tenido ofertas de otros clubes para firmar ya? ¿Se habría ido si Quico no acelera?

Han sido días duros porque iban pasando y no se llegaba a un acuerdo. Que yo sepa a mí no se me ha presentado ninguna oferta en papel para firmar ya, simplemente estaba haciendo mi trabajo. No estaba contento con que solo fuera un año y al final se pudo ampliar a dos.

¿Es el mejor momento de su carrera?

Por números está siendo la mejor temporada de mi carrera por goles y asistencias. El fútbol es presente y es donde todo el mundo tiene puesto el foco. Esto es un continuo, esperemos que el rendimiento que estoy dando ahora siga los últimos años. Mientras mi mente aguente, seguiré dándolo todo.

¿Es el Athletic el rival que quería el Levante?

Ahora con Marcelino les ha metido conceptos tácticos propios y hay que destacar el juego aéreo el balón parado. Tenemos que tener mucha personalidad, motivación e ilusión. No va a ser fácil e intentaremos sacar un buen resultado.

¿Por qué se ha demorado tanto?

Las circunstancias han ido retrasando la renovación. Ambas partes queríamos que se llegase a un acuerdo. No sé si para mis compañeros ha sido un alivio, pero para mí a nivel personal sí, lo deseaba.

¿Por qué quiso irse en el mercado de invierno?

En ese momento era lo que decidí, como he dicho antes el contrato era de año en año y personalmente creí que me merecía algo más.

¿De quién es la idea de hacer la renovación oficial mediante un video?

El viernes recibí un mensaje de mi agente de que lo íbamos a hacer de diferente manera. La idea fue del propio presidente. En ese video me refiero a Koke, Postigo y Aitor en especial porque dos de ellos son capitanes y con Aitor tengo una gran relación. Me aconsejaban y sabíamos que lo lógico y normal era que se renovase.