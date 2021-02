"Tenemos que ir a Valencia con un resultado positivo"

Marcelino García Toral ha comparecido antes de la histórica semifinal ante el Levante ha destacado el rendimiento que está obteniendo el conjunto granota en vísperas de una cita en la que cree que la motivación es grande y puede con todo en ambos bandos

¿Firma el 0-0?

"No, no firmo nunca un empate. No es nuestra mentalidad ni la de los futbolistas ni la de este club. Queremos ganar. Jugamos el primer partido en nuestro campo y vamos a intentarlo, y ojalá seamos capaces por primera vez de mantener la portería a cero porque nos vamos a enfrentar a un equipo que mete gol con facilidad, que está en una racha muy buena y que de los últimos 21 solamente ha perdido dos partidos. Nos enfrentamos a un muy buen equipo, así lo dicen las estadísticas"

El Athletic lleva seis semifinales consecutivas ganadas

"No sabría decirte. Yo creo que nosotros jugamos con la ilusión de masar a una final y la motivación que supone y la ambición de entrar en tres finales en una campaña, pero ellos con la ilusión de por primera vez en su historia, más de cien años, de jugar una final. Eso supone que los dos requipos vamos a dar el resto. Y ojalá sea la séptima vez que esto sucede. Sabemos de la dificultad que va a conllevar y lo afrontamos con respet,o humildad y previendo máxima dificultad"

¿Se parece el Levante de Paco López a los equipos de Marcelino?

"No lo sé. Con Paco mantengo una buena relación y como él sabe personalmente le deseo todo lo mejor a nivel profesional y personal, pero en esta eliminatoria deseo pasar. Creo que son un equipo muy atrevido, que juega hacia adelante, pero yo creo que hay ciertos conceptos diferentes. Pero él tiene su idea logrando unos numeros extraordinarios con el Levante y por supuesto es porque esta haciendo las cosas muy bien, muy bien-. Cogió al equipo en una situacion complicada y ahora está en semifinales de Copa y por delante de nosotros en LaLiga. Juega alegre, pero con conceptos defensivos diferentes a los nuestros"

Muniain y Villalibre

"Creo que van a estar disponibles ambos futbolistas. Dependemos del entrenamiento de esta tarde, pero creemos que sí y las expectativas son muy favorables. Ayer se entrenaron con total normalidad. Si no surge ningún inconveniente ambos están para contar con ellos desde el inicio"

No cometer errores

"Nosotros vamos a salir con la mentalidad de ganar, no a especular. Tenemos que ser un equipo organizado, solvente, porque no serlo nos puede castigar contra un equipo que nos va a exigir buen posicionamiento defensivo y toma de decisiones rápidas. No podemos dejar escapar los minutos. No vamos a dejarlo todo para los últimos 90 o 45 minutos. Tenemos que intentar ir a Valencia con un resultado positivo. No debemos esperar a ver que sucede. Debemos proponer a tener el balón. Nuestra máxima y mentalidad debe ser ganar este partido"

Importante no encajar

"Totalmente de acuerdo. Tengo la pena en el sentido de que encajamos, pero tengo la alegría de que los rivales nos generan muy pocas ocasiones de gol. Pero por esos mínimos detalles en momentos de acierto rival o desacierto nuestro, nos están penalizando. Tenemos que seguir trabajando con la misma idea porque las posibilidades del rival para hacernos gol son escasas.El equilibrio va a ser determinante porque también tenemos que meter goles.

Infravalorar al rival

"Estoy convencido de que no vamos a caer en ese error porque pasar supone tantos alicientes que nos fijaremos en nosotros y no en el rival que tienes enfrente. Mentiría si dijese que no era el rival que queríamos, pero el Levante también está en un grandísimo momento. Para estar en la final debemos lograr nostros nuestro máximo rendimiento"

Cansancio físico

Es el partido 11 en 35 días pero, qué bonita satisfacción es poder estar hablando sobre las semifinales. Por eso al posible cansancio físico le otorgamos un papel secundario, porque la motivación supera todo posible cansancio físico. El Levante tiene cinco días para recuperar, pero nosotros cuatro, que son suficientes para recuperarnos del esfuerzo anterior. Para nosotros no es un handicap. Es una ilusión y un aliciente

¿Qué resultado firma?

Ganar por la máxima distancia posible. Si tuviese esa capacidad firmaría un resultado abultado. Lo que sí firmo es que nosotros alcancemos nuestro máximo rendimiento a nivel colectivo y también individual"