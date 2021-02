Melero acerca al Levante a la final

El Levante consiguió un gran resultado camino de la vuelta en el Ciutat, donde se jugará el pase a la final de la Copa del Rey. Un gol de Melero en su aproximación más clara de todo el partido lo puso este jueves todo de cara ante un Athletic patidifuso al que le alcanzó para empatar de córner y poco más. Cierto es también que entre el triple cambio de Marcelino y la lesión del goleador granota, que se marchó al poco de volver del descanso, se produjo un punto de inflexión. Los ánimos se atemperaron tras un arranque arrollador y creció la influencia rojiblanca sobre el área de Dani Cárdenas, un portero alucinantemente sobrio pese a estar recién bautizado como profesional. El equipo de Paco López, protagonista al principio y esforzado al final, estuvo serio, laborioso y solidario, tres ingredientes que prometen una vuelta aún más emocionante de lo que fue la ida. El sueño es más posible que nunca.

Consciente de la importancia del vuelo con el que Morales y Roger han elevado al Levante, Paco López rebajó el politiqueo de la alineación y los granotas salieron pletóricos. El partido estaba diseñado para ser una fiesta pasase lo que pasase, pero pintó bonito desde el principio. Y el once, con la continuidad de Coke y Cárdenas como concesión a los menos habituales, fue el más ambicioso posible, sin ánimo de regularse. Se notó desde el inicio que la versión del equipo iba a estar a la altura. Los de Paco se envalentonaron a partir del despliegue del centro del campo, reforzado por la presencia más retrasada de un Bardhi superlativo en la circulación y auténtica pesadilla jugando entre líneas.

Con mucho más poso y energía, fue así como llegó el gol, producto de un tramo de esplendor y confianza. Melero, que había tenido la mejor ocasión con un cabezazo invalidado por fuera de juego de Coke, empezó y acabó una jugada coral en la que De Frutos, qué gran fichaje, volvió a sentar cátedra parando el tiempo antes de centrar. La defensa del Athletic tuvo delito en olvidarse de uno de los mejores llegadores del momento, con tanta ventaja que pese a un mal control hasta se tomó un café antes de marcar. La diana dejó grogui a los de Marcelino, que tardaron en coger aire.

Atacaba los espacios desde la derecha De Frutos y Morales por la izquierda, mientras que no dejaba de revolotear Bardhi. El Levante jugaba rápido e intenso, excelente en la presión aunque no demasiado llegador y sin apenas tiros. En defensa, por ende, los centrales estaban muy metidos, en especial un Duarte que se confirmó como el más en forma de la plantilla. También estuvo entonado Postigo, aunque con algún renuncio.

Es habitual que haya un tramo en el que los partidos se vuelcan sobre el área granota, así que no pilló de sorpresa a nadie que con el descanso encima los leones llegasen por oleadas al área de Cárdenas, seguro bajo palos y providencial con los pies. Al Levante le tocó fajarse, algo que hicieron del primer jugador al último, sin nadie que se escabullese. Una escurrida de Williams, un remate a balón parado de Iñigo Martínez que tropezó en Radoja y un disparo desde lejos de Raúl García fueron el aviso a la antesala del zafarrancho.

Con tres cambios de una tacada, los de Vesga, Unai y Berenguer, Marcelino puso al Athletic en órbita. Una consecuencia inmediata fue que Cárdenas sacó una manopla nada más volver del entreacto a cabezazo de Raúl García. La figura del portero empezó a agigantarse, ya fuese con la rodilla al suelo o mostrándose imperial por arriba, si bien no pudo hacer nada con el testarazo de Iñigo. Habían pasado unos minutos desde la lesión de Melero y la entrada de Malsa junto a Son por Coke. El Levante pasó entonces su peor rato, víctima de errores que no costaron un disgusto de milagro. Con tres centrales y la consigna de no estropear el resultado, el final se hizo largo, aunque sin demasiados apuros. El peor, de hecho, fue involuntario, una mano de Morales de espaldas que el VAR revisó sin consecuencias. Dentro de tres semanas hay una cita con la historia.

- FICHA TÉCNICA -

1 - Athletic: Unai Simón; Capa (Berenguer, m.46), Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; De Marcos, Dani García (Vesga, m.46), Vencedor (Vesga,m.46), Muniain; Raúl García y Williams (Villalibre, m.79).



1 - Levante: Cárdenas; Coke (Son, m.54), Postigo, Duarte, Clerc; Radoja; De Frutos (Rochin, m.68), Melero (Malsa, m.54), Bardhi (Vezo, m.81), Morales; y Roger Martí (Dani Gomez, m.68).



Goles: 0-1, m.26: Melero. 1-1, m.58: Íñigo Martínez.



Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Expulsó a un miembro del banquillo del Levante, en el minuto 82). Además, mostró tarjeta amarilla a los locales Íñigo Martínez (m.18), Raúl García (m.31) y al visitante Coke (m.35).



Árbitro VAR: José Luis González González (Comité Castellano y Leonés).



Incidencias: Partido de ida de semifinales de la Copa del Rey, disputado en San Mamés a puerta cerrada.