"Es la factura que estamos pagando por el esfuerzo de tanto partido seguido"

La falta de acierto y el cansancio físico y mental acumulado son los principales motivos que explican, según Paco López, la derrota del Levante contra Osasuna, la primera en el Ciutat esta temporada. Estas han sido las palabras del entrenador granota en rueda de prensa.

La 'recontra' del gol

El que más acertado ha estado ha ganado el partido. Ha sido un partido incómodo, en la primera parte no nos hemos encontrado y nos ha faltado tener más continuidad en los ataques y profundidad. No era fácil. Osasuna tenía muchos jugadores por dentro y era un partido para hacerlo largo. Cuando mejor estábamos el gol viene de una contra de Morales que no finalizamos y en la 'recontra' nos hacen el gol. Hemos tenido la oportunidad de empatar con el penalti, pero no teníamos el día. Hemos fallado y a darle la vuelta el próximo partido y a recuperar a gente.

Roger también estaba tocado

Es evidente que si Roger no ha salido es por un problema físico. Ha calentado por ver si las sensaciones que tenía remitían y él mismo nos ha dicho que no se veía. Es la factura que estamos pagando del esfuerzo en tanto partido seguido. Era algo que entendíamos que podía pasar y vamos a tratar de ir recuperando a la gente de cara al miércoles. A nivel anímico claro que sabíamos que era muy importante, pero también es algo que repetimos semana tras semana. Está todo igualadísimo. La diferencia está en que seas capaz de acertar en el área, es lo que nos ha faltado en un partido tan igualado, frescura y acierto en las ocasiones de la primer parte. También con el marcador en contra haber tenido el acierto del penalti, que como mínimo nos habríamos llevado un empate y digo como mínimo porque a nivel mental el equipo se estaba viniendo arriba y creía. No tenemos tiempo para que nos afecte lo más mínimo. El miércoles más contra el mejor de LaLiga y a tratar de hacer un buen partido.

Cambio de dibujo y agotamiento físico y mental

En cuanto al dibujo hay muchísimas razones, entre otras que vamos escasos de mediocentros. Solo tenemos a Radoja, que va al límite, y a Malsa. Necesitábamos cambiar algo para que la exigencia de los de dentro fuera menos sabiendo el planteamiento que nos iba a hacer Osasuna y tener un plan con gente fresca en el segundo tiempo. Estaba saliendo como creíamos pero estamos otra vez en el acierto: ellos han tenido dos ocasiones y con una de ellas nos han marcado. El miércoles sabemos a qué equipo tenemos delante, el mejor de LaLiga, pero si algo tiene el Levante es que no se arruga y va a competir. El calendario no sabes si es fácil o difícil, no somo superiores ni inferiores a nadie salvo los de arriba, y cada partido hay que competirlo al 120 por cien de nuestras posibilidades. Ahora lo importante es la recuperación no solo física sino mental porque llevamos mucha tralla.

El calendario pasa factura

No tenemos robots, tenemos jugadores de determinado perfil y jugando cada tres días no es nada fácil la recuperación. Hay determinados jugadores que por características y posición te pueden aguantar más, pero otros son más explosivos y les cuesta más recuperar. Luego está la lesión de Melero, la de Roger€ Si todo eso no lo tenemos en cuenta€ Cuando se pierde es lo de siempre, acordarte de porqué no ha jugado este o el otro pero siempre hacemos lo que creemos que es mejor en cada partido.