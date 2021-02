Roger está listo para el Atlético

El Levante perdió contra Osasuna y no logró marcar ningún gol mientras Roger se quedaba sin minutos. Esa decisión tiene una explicación y es que tanto El Pistolero como Paco López decidieron no asumir más riesgos de los necesarios. El futbolista había tenido molestias durante el último entrenamiento, no había recuperado bien del esfuerzo realizado en Bilbao ante el Athletic e incluso aunque hasta el último suspiro se esperó para ver si podía participar pero el riesgo era demasiado alto. A pesar de eso, Roger tiene entre ceja y ceja el encuentro de este miércoles. Con días de descanso y tras una resonancia en la que se ha descartado cualquier problema grave, el '9' piensa en el enfrentamiento contra el Atlético de Madrid, en el que el equipo recuperará esa jornada 2.

El delantero ha sido una de las piezas fundamentales desde la llegada del mes de diciembre y esa reacción del Levante en LaLiga. Siete de sus nueve goles han llegado en ese tramo sensacional con solo una derrota, ante el Villarreal en La Cerámica, pero tuvo que poner el freno contra Osasuna en el Ciutat. La carga de partidos en competición liguera, su presencia también en Copa del Rey, aunque con rol de suplente salvo el día de Bilbao, han provocado que el jugador tuviera que frenar contra el cuadro rojillo. Unas molestias en el aductor dejaron claro que era mejor no arriesgar ante Osasuna pero ni mucho menos está descartado para recibir al Atlético. Es más, el jugador ha tenido una resonancia este lunes que ha superado con éxito y en el que no se ha visto lesión. Por tanto, su presencia en el partido ante el cuadro de Simeone no está descartada a pesar de haberse perdido el duelo ante Osasuna.

Cabe recordar que el propio Paco López reconocía que Roger se había probado para ver si estaba listo y fue el propio Pistolero quien confirmó que no se veía. "Es evidente que si Roger no ha salido es por un problema físico. Ha calentado por ver si las sensaciones que tenía remitían y él mismo nos ha dicho que no se veía. Es la factura que estamos pagando del esfuerzo en tanto partido seguido. Era algo que entendíamos que podía pasar y vamos a tratar de ir recuperando a la gente de cara al miércoles", destacó el entrenador en rueda de prensa. Es más, el técnico de Silla dejó claro ya en la previa al duelo que "hay futbolistas que han recuperado mejor y otros que acabaron con molestias".