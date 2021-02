Esto es la vida y la Copa será la guinda

Dolió mucho la inesperada derrota ante Osasuna (0-1). Fue la primera en el Ciutat de València desde que el equipo regresó al ya remodelado estadio y dolió tanto por su fondo como por su forma. Cuando hablamos del fondo nos estamos refiriendo a esos tres puntos que ahora mismo permitirían al Levante afrontar el partido de esta noche ante el equipo más potente de LaLiga sin ningún agobio, pero que se escaparon y que hacen que el Levante no pueda evitar mirar de reojo a la zona roja. Por otro lado, al referirnos a la forma lo que evaluamos es tanto el escenario (el hasta entonces inexpugnable 'nuevo' Ciutat) como el momento, cuando el Levante disfrutaba del ilusionante periplo copero en su punto álgido.

Huelga decir que desviar ahora el foco sería algo peligrosísimo, pero siendo objetivos la derrota ante Osasuna no dio la sensación de ser consecuencia de ningún tipo de relajación ni de ninguna obsesión por la golosa competición del KO. Más bien pareció encajar en la definición que hizo Paco López tras el encuentro cuando habló de que el equipo había pagado la concatenación de esfuerzos. El Levante perdió ante Osasuna por la mínima, pero no hizo dejación de funciones porque en condiciones normales un partido así lo empatará en 9 de cada 10 ocasiones. Sin entrar a valorar el penalti que Sergio Herrera le paró a Morales, en un combate de boxeo a los puntos el conjunto granota no habría perdido su 'cinturón' y esa es una noticia que unida al alma que siempre ha mostrado este equipo invita a pensar que hoy cualquier cosa es posible ante el flamante líder de LaLiga en Orriols.

Uno de los peajes caros que ya ha dejado la Copa es la baja de Gonzalo Melero que se une a las de Campaña y Vukcevic, y que no es poco, pero hoy el Levante a priori llega con el resto de su artillería y eso implica con Roger Martí, el máximo artillero azulgrana, en disposición de ayudar. Fue sospechoso que ante el conjunto navarro el pistolero se retirase de su intento de calentamiento cuanto ni más que no entrase en el rectángulo de juego en los últimos minutos ante la necesidad imperiosa de hacer un gol que tenía el equipo. Paco desveló tras el choque las molestias que arrastraba, pero las pruebas a las que ha sido sometido esta semana no revelan ninguna lesión y eso es una liberación. Está en la lista de convocados.



Gestionando recursos

A partir de ahí es momento de gestionar recursos y esfuerzos con dos partidos consecutivos ante el máximo favorito al título liguero por aquello del partido aplazado del inicio de campaña y de lo caprichoso del calendario. El Levante recibe hoy a los de Simeone y el sábado les rinde vista. Sobre el papel, pese a la ausencia de público, la lógica lleva a pensar que este partido puede ser más asequible y además lo que va delante va delante, circunstancia que puede hacer que Paco apueste de inicio por lo que se puede definir como su once más potente teniendo en cuenta además que la vuelta de la eliminatoria copera de semifinales no llegará hasta el mes de marzo.

En esa formación, junto a Roger, otra de las dudas sería Radoja, quien también arrastra molestias y viene de jugar el partido completo ante Osasuna. Sin Melero, Campaña ni Vukcevic, y excluyendo a Doukouré, quien ya tiene el alta médica pero no ha debutado aún, quedan disponibles él y Malsa para el eje de la medular. Todo lo demás sería salirse de lo habitual como sucedió de inicio el domingo cuando el Levante entró en el partido con una defensa impar y tres centrocampistas.

El Atleti, tras su ajustadísimo triunfo en Granada con un gol de rebote de Correa (1-2), recupera a Joao Félix tras superar el luso el COVID. Este será el primero de los dos partidos que le quedan pendientes al equipo de Simeone y se podría decir que si lo gana tendrá ya media liga en el bolsillo