La presión es todita para el Atlético

El fútbol es tan caprichoso y tan grande que en ocasiones hace que el equipo que va líder con un cómodo colchón -nunca mejor dicho- de puntos de ventaja sobre el segundo y que es el espejo en el que se miran todos los demás llegue a un partido ante el undécimo clasificado, diseñado en principio con el objetivo prioritario de no descender, siendo quien tiene toda la presión. Es así, el Atleti es quien tiene la obligación mientras que el Levante llega a la cita con poco que perder.

Eso se debe en buena parte al punto -que pudieron ser incluso tres si Oblak no le llega a hacer un paradón a Clerc- cosechado el martes por el conjunto granota ante el mismo rival, un Atleti que sigue comandando la clasificación, pero que sabe que no puede regalar nada porque Barça y Real Madrid ya están echándole el aliento casi en el cogote. Un punto puede parecer poco, pero es que el empate cosechado por los de Paco López tuvo un valor real y tangible (la distancia respecto al descenso es ya de siete puntos), y a la vez anímico. Fue decirle al Atleti: "No os permitáis el lujo de dar nada por ganado de antemano contra nosotros".

Es cierto que el peaje que se pagó fue muy elevado en forma de lesión de un Nemanja Radoja que estaba siendo un baluarte en el centro del campo. El serbio sintió molestias en el m. 25 y en una combinación de compromiso e imprudencia acabó la primera parte. Las pruebas a las que ha sido sometido revelan que tiene una lesión en el bíceps femoral que le mantendrá alrededor de tres semanas de baja (a falta de completar el informe médico), lo que significa que hoy obviamente no estará y que los servicios médicos trabajarán en busca de un milagro poco probable como es que llegue a tiempo a la vuelta de la semifinal de Copa del Rey ante el Athletic Club.



Vukcevic, en la lista



Al igual que Radoja, tampoco podrán estar en la cita los también lesionados Campaña y Melero, lo que hace que haya un problema evidente en el eje de la medular puesto que aunque Vukcevic ha entrado en la lista tras superar en principio sus problemas lumbares, todavía anda bastante tiesete y apenas podría disputar algunos minutitos al final. Las dos opciones que maneja Paco López son meter a Malsa como único pivote con dos interiores por delante y tres centrales por detrás (un dibujo como el que se empleó de inicio ante Osasuna, pero con distintos actores), o echar mano de Róber Pier como pivote para que juegue junto a francés en el centro del campo como hizo en la segunda parte frente al Atleti. No hay más. Doukouré juega en esa demarcación, pero su larguísima inactividad le permitiría jugar algunos minutos residuales al final del partido de momento al igual que en el caso de Vukcevic y el resto están KO.

Con ese panorama, y con Malsa con cuatro amarillas al borde de la suspensión en LaLiga, tendrá que gestionar Paco López sus recursos en el Wanda Metropolitano en una cita en la que no se renuncia a nada de antemano indistintamente de que se juegue contra el mejor equipo de LaLiga y en el escenario más complejo del campeonato. Con la a partes iguales inesperada e ilusionante vuelta de la semifinal copera en el horizonte y con el equipo mermadito en su línea de flotación, parece razonable que no se corra ningún riesgo con los futbolistas que anden cargados.

El Atleti, por su parte, tiene un Miura la próxima semana en Champions League como es el Chelsea, pero no se puede permitir el lujo de no salir con todo a por los puntos en juego. El Cholo y su manido discurso del "partido a partido" sabrán. De hecho enlazan 27 partidos sin perder como locales, con 20 victorias, 7 empates, 48 goles a favor y 14 en contra. Hoy no podrán contar con Carrasco, Saúl Ñíguez, Savic, Trippier, Héctor Herrera. Lemar y Dembele regresan.

ALINEACIONES PROBABLES