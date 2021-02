"Hemos vuelto a demostrar que somos un verdadero EQUIPO"

Paco López se mostró "contentísimo" en rueda de prensa tras el espectacular triunfo (0-2) ante el líder, el Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano. "Estoy contentísimo porque este equipo no deja de crecer y no toca techo", dijo el preparador valenciano, que a su vez destacó una y otra vez que había sido una victoria de "equipo" y que pese a hacer "rotaciones" la plantilla granota no tiene una unidad A o B, sino un grupo que confía en lo que hace y que ha sabido encajar a la perfección "los roles" establecidos.

"Nosotros trabajamos día a día. Tenemos siempre un plan para jugar cada partido. Lo más importante es que los jugadores en el campo, además del esfuerzo, del sacrificio o del espíritu de equipo que tienen... crean en lo que hacen y eso es clave para ganar un partido", expresó Paco López.

Sobre la alineación con la que jugó en el Metropolitano y en la que entraron hombres como Toño o Coke en los laterales además de Dani Cárdenas en la portería, Paco explicó que, con tanta carga de partidos, es necesario rotar para saber dosificar bien los esfuerzos. Y pese a ello, el equipo no puede evitar ciertas lesiones porque "no está acostumbrado a jugar cada tres días".

"La idea era taparles e igualarles en los carriles con Coke y Toño que venían más frescos. La idea con Bardhi en el mediocentro era para ayudar: hay que recordar que teníamos muchos problemas en esa posición y Malsa ha jugado con unas molestias en la rodilla porque Postigo se ha lesionado en el calentamiento. Con Enis en el mediocentro queríamos tener esa pausa ahí y contactar con Morales y Sergio al espacio o con Rochina en intermedias. En la primera parte ahí hemos estado perfectos, pero en la segunda parte hemos notado el empuje del Atlético, su talento y su calidad", explicó Paco López sobre la presión con la que los colchoneros acabaron encerrando a los granotas en su área antes de que Jorge de Frutos, en el descuento, matara el partido en una contra y con Oblak vencido tras haber subido a rematar un córner.



Paco elogia la generosidad del equipo

"Han vuelto a demostrar que el equipo es generoso en el esfuerzo y ha vuelto a demostrar que es verdadero equipo. Era un partido para eso y hemos encontrado un premio que es difícil de lograr. Aquí no ha ganado nadie este año. El Atlético había estado intratable y por eso hay que darle mérito a este triunfo de equipo. Aquí hay 24 jugadores que se parten el alma y el pecho y todos merecen jugar. Tratamos de darle a cada uno el rol que toca en función del equipo que está por encima de todos nosotros".

Por último, Paco hizo referencia al plan y al trabajo de los días previos al partido. "Cuando uno saca una alineación y marca un plan espera siempre lo mejor de ese plan. Pero también sabe que tiene enfrente al mejor equipo de LaLiga. Cada entrenador con sus equipos traza siempre un plan pensando en que es lo que mejor puede salir. El mérito es del equipo y de los jugadores, que creen en lo que hacen. No vale la misma receta para todos los partidos. No son los mismos rivales, ni tienen las mismas características. Este equipo no está acostumbrado a jugar con tanta carga de partidos y nosotros no. Y tenemos los jugadores que tenemos y hay que entender los descansos. Y pese a todo estamos viendo la cantidad de lesiones que tenemos... Estoy contentísimo porque este equipo no deja de crecer y toca ver dónde está nuestro techo", zanjó.