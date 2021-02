El secreto del golazo de Jorge de Frutos en el Wanda

Jorge de Frutos suma y sigue como granota. El atacante, uno de los fichajes del Levante UD el pasado verano, anotó ante el Atlético el definitivo 2-0 y volvió a mejorar sus registros personales. A nivel personal, está siendo un gran curso para el segoviano, que además de ser el máximo asistente de LaLiga (7) también suma 3 goles hasta la fecha.

"No recuerdo un cumpleaños con tantas emociones y tan bonito", dijo tras finalizar el partido en el Wanda. Y es que el pasado sábado, Jorge de Frutos cumplió 24 años y lo celebró anotando un auténtico golazo, desde el centro del campo, para 'matar' al líder en el tiempo de descuento con el definitivo 2-0.

"Estoy muy contento por el gol, por la victoria y por los tres puntos en este campo tan complicado", dijo para los micros del Levante UD tras el choque. "Nos va a dar mucho al equipo de cara a la siguientes jornadas", añadió. Y es que se podría decir que los números del equipo de Paco López son ya de salvación virtual y por delante queda un tramo final de temporada de ilusión con LaLiga y sobre todo con la Copa del Rey, competición en la que los granotas podrían disputar la final.

"Sabemos que esta temporada está siendo muy larga, con muchos partidos en poco tiempo. Necesitamos de todos y cada uno de los componentes de la plantilla y contra el Atlético se ha visto que estamos todos enchufados", expresó Jorge de Frutos dando valor al triunfo en el que participaron hombres con menos protagonistmo en la competición doméstica como Toño, Cárdenas o Coke.



Así fue el gol de Jorge de Frutos

Por último, Jorge de Frutos quiso matizar cómo vivió en primera persona la acción de gol. "He visto que Marcos Llorente la quería abrir a banda y me he anticipado y bueno, sabía que estaba Oblak en el remate y al pasar el centro del campo, me la he jugado a darla con un poco de rosca para ver si iba en dirección a portería, que era la intención, y aunque ha sido con un poco de suspense -pensaba que iba dar al palo- pero al final ha entrado", manifestó. "Pero ese go les para todos y seguro que habrá levantado a todos los levantinistas del sofá por la tranquilidad que nos daba después de minutos de sufrimientos", finalizó.