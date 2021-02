La confesión de Jorge de Frutos: "Se lo contaré a mis hijos"

Podría decirse que el suyo es uno de los fichajes de LaLiga. Jorge de Frutos sigue agrandando sus registros y haciendo historia con el Levante UD, tanto que después de marcar desde el centro del campo en el Wanda y cerrar el triunfo de los granotas (0-2), se convirtió en uno de los mejores del continente, a la altura de Mbappé, nada más y nada menos.

Ya han pasado unos días, pero Jorge de Frutos ha recordado esta mañana, en la vuelta de los granotas a los entrenamientos, cómo fue aquel gol. "Es un córner en contra, despeja Óscar Duarte; el balón le cae a Marcos Llorente y yo veo que Lodi está abierto en banda. Yo vi la posibilidad de que le diera el pase, me anticipé, robé y salí de cabeza hacia el campo contrario. Cuando me di el primer toque en largo vi cómo venía Oblak y cómo también le seguía Marcos Llorente... si seguía corriendo me hubieran parado con falta. Y por eso tuve la decisión de tirar de ahí. Salió bien", confiesa el atacante.

"Intento golpear con rosca para que coja portería; vi que iba a darle al palo y por eso aceleré (por un posible rechace), pero ya se metió. La verdad que es un gol muy bonito que recordaré siempre. Ya tengo algo para contarle a mis hijos", bromea al respecto sobre la jugada.



Un cumpleaños atípico pero feliz

El pasado sábado, además de jugar en el Wanda o de su espectacular gol, fue un día especial para el ex del Real Madrid. Jorge cumplía 23 años, pero esta vez tuvo que celebrarlo de una forma distinta. "El día lo pasé concentrado con el equipo, y cuando llegué a casa estaban las velas encima de la mesa y pude hacer una videollamada con mis padres. Se celebró como se pudo, ya habrá tiempo de hacerlo mejor", explica.

Ahora, es momento de pasar página porque el calendario no da tregua. Eso sí, las sensaciones en el grupo pese a las lesiones y al último palo con Melero, son positivas. "Estamos consiguiendo buenos resultados, eso se nota en el equipo en los entrenamientos. Nos queda el partido de Liga contra el Atheltic y llega ese partido de vuelta de Copa que para nosotros es muy importante", explica.

Sobre su estado personal, Jorge no puede disimular su buen estado de forma y su alegría porque le están saliendo las cosas. "Que la afición esté contenta conmigo es una buena señal. Estoy muy contento del apoyo que recibo en redes, por lo que puedo ver. Muchas gracias a todos por el apoyo", zanjó.