Ensayo piloto ante Marcelino

El Ciutat de València alberga, este viernes (21:00 horas) el primero de los dos enfrentamientos entre Levante UD y Athletic que se disputarán en solo siete días. Será el primero de los envites de los granotas ante el renacido equipo de Marcelino García Toral; un partido para el que Paco López no podrá contar con Campaña, Melero, Radoja, Bardhi y Postigo por lesión, así como con Vezo por sanción.



Preocupan las lesiones, sobre todo en la medular, donde la primera plantilla se queda bajo mínimos con Malsa al borde del KO, Vukcevic recién recuperado de lesión y Doukouré, inédito este curso y falto de ritmo. Pero no hay excusa que valga; parte de la temporada pasa por esta semana y por este doble enfrentamiento. Primero, cita liguera y el próximo jueves, 4 de abril, vuelta de la semifinal copera tras el 1-1 favorable de San Mamés. La diferencia entre una temporada sobresaliente en la que ya se ha hecho historia u otra de matrícula dehonor puede estar en dos resultados, pero desde Orriols apuestan por el 'partido a partido'.





para, con lo que hay disponible y teniendo en cuenta que alguno de los ausentes puede recuperar para el jueves, buscar dar « otro paso importante en LaLiga ». El técnico, que no ve más allá del encuentro de hoy tiene claro su ADN y por importante que sea el partido de Copa no se va a renunciar a tres puntos que pueden meter al equipo en la pelea por los puestos europeos. Además, el cuadro levantinista llega a la cita en uno de los mejores momentos del curso tras empatar (1-1) y ganar (0-2) al Atlético de forma consecutiva. Las lesiones precisan rotaciones, pero eso: EQUIPO con mayúsculas que no entiende de alineación A y B y que asimila los roles y los ejecuta a la perfección.

[¿Estás pensando en apostar a este partido? Si es así, no te pierdas este análisis comparativo de las Mejores Casas de Apuestas]

Situación en Bilbao

Alineaciones probables

El Levante UD solo ha perdido 3 de los últimos 12 partidos, marca en el 78 por ciento de los duelos (19 de 24), es el cuarto equipo de LaLiga con mayor porcentaje de posesiones finalizadas, el que más corre (media de 21 km/h), tiene con(7),(marca en el 30 por ciento de sus remates) y además es el combinado con más remontadas; si comenzó perdiendo igualó en el 20.8 por ciento de los choques y ganó en el 16.7 por ciento.Son cifras que ilustran que el esfuerzo es innegociable entre los granotas y que la intensidad está a la orden del día enOrriols.La película es la misma en la otra cara de la moneda,el curso mejorando las sensaciones respecto a Garitano y con el título de la Supercopa de España en el que tumbaron a Real Madrid y Barça de forma consecutiva. Con el nuevo técnico,, castiga más en área contraria y ha comenzado a encajar menos pese a solo haber dejado una portería a cero (0-4 contra el Cádiz).contra la Real Sociedad, pero pueden poner el broche a la temporada participando en dos finales consecutivas: si superan al Levante el próximo jueves se jugarán dos títulos en La Cartuja con un margen de 13 días (4 y 17 de abril). Eso sí, también quiere alimentar Marcelino sus opciones europeas en la tabla y no afrontará la cita en Orriols como un trámite. El técnico asturiano tendrá que reinventarse sin su doble pivote titular en el último duelo ante el Villarreal (1-1):