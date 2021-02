"¿Piscinazo en el penalti de Vukcevic? Estoy de acuerdo"

Paco López, técnico del Levante UD, expresó su cabreo con el árbitro y el VAR después de que el Athletic sumara un punto en el Ciutat con un penalti inexistente de Vukcevic. El montenegrino llegó tarde en una acción de Berenguer dentro del área, lanzó una patada al aire pero no tocó al extremo del Athletic, que cayó derribado. El colegiado no se lo pensó y después de cuatro minutos de 'pinganillo' no fue a revisar la polémica acción a la pantalla del VAR. Al margen, el técnico se quedó con el empate (1-1) del equipo, que sigue sumando, y elogió el trabajo de sus jugadores ante tantas adversidades (penalti no señalado) y bajas.



Análisis del partido

"Dentro de las circunstancias que tenemos y las condiciones de tantas bajas en la medular, nos tocó cambiar la idea. Hemos estado donde queríamos. El dominio y el balón eran de ellos, pero ocasiones prácticamente las de los fuera de juegos y poco más en la primera parte. Hemos hecho a la contra el gol con el penalti. Y en la segunda parte el penalti les ha dado a ellos más confianza, pero el equipo ha estado sin balón en los repligues ha estado muy bien. Sobre todo hemos estado inmensos en el balón parado y centros laterales y en alguna contra hemos podido hacer daño. Una lástima, pero lo importante es que hemos sumado un punto, que el equipo está muy vivo y que pese a las adversidades vuelve a demostrar lo que es este equipo. Teníamos delante a un equipo que nos triplica el presupuesto".



Escandaloso penalti en contra del Levante

"Estoy de acuerdo contigo. No lo toca y es un piscinazo"



Marcelino dijo que habían sido muy superiores...

"Cada uno ve las cosas como las quiere ver. Sabíamos lo que teníamos enfrente y estoy muy contento por el trabajo de mi equipo. El partido estaba condicionado por muchas. Hemos llevado en la primera parte a dónde queríamos, pero no hay que obviar contra qué tipo de jugadores jugábamos. Muniain, Raúl García, Williams te generan esa incertidumbre. Pero el equipo en cuanto a trabajo, esfuerzo y tener fe ha estado muy bien. Nos faltó continuidad con balón cuando iniciamos el juego y por lo de más estoy muy contento. Toca esperar ya al partido del jueves.



¿Cómo espera que sea el partido del jueves?

"No sé lo que ocurrirá el jueves; plantearemos el partido como creamos que podemos sacar más rendimiento. Hoy era un partido y el jueves será otro. El equipo tiene que dar la cara y seguir demostrando que podemos competir de tú a tú contra cualquier equipo, también contra equipos que te triplican el presupuesto"