Bardhi se deja ver sobre el césped de la ciudad deportiva de Buñol

Enis Bardhi ha saltado este martes por la mañana al césped de la ciudad deportiva de Buñol y ha hecho parte de la sesión preparatoria, no toda, junto a sus compañeros. El Macedonio, que se lesionó la semana pasada, se sometió el pasado lunes a una nueva prueba médica y quiere estar en el histórico partido de vuelta de las semifinales de Copa de mañana ante el Athletic Club, pero lo sigue teniendo muy complicado. Desde el propio club y desde el entorno del futbolista se asegura que la posibilidad de que entre en la convocatoria va a depender de las sensaciones que tenga en la última sesión preparatoria previa al encuentro, que tendrá lugar este mismo miércoles a las 18.30 horas en el Ciutat de València.

Exactamente el 23 de febrero, hace apenas una semana, el club emitió el siguiente parte médico: "Enis Bardhi sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. Así lo han determinado las pruebas médicas que se le han practicado al notar unas molestias en el entrenamiento efectuado esta mañana en la Ciudad Deportiva. El centrocampista no estará disponible para el encuentro del viernes ante el Athletic Club y se valorará su evolución la próxima semana de cara al encuentro de la Copa SM El Rey". Esas pruebas realizadas en primera instancia revelaban un daño que a apenas nueve días del partido ante el Athletic Club prácticamente le impedían estar en la cita con total seguridad, pero ese resquicio al que hacía referencia el club en su comunicado es al que intenta aferrarse el futbolista ahora mismo, quien aprieta los dientes para poder estar en la cita.

Sin Postigo, Radoja, Melero ni Campaña, y con Bardhi haciendo un esfuerzo para intentar estar, el que sí que estará seguro será Roger Martí, quien afirmó ayer que pese a que tienen el resultado favorable de la ida en Bilbao, donde empataron a un gol, "todavía queda mucho" y que el Athletic Club será un rival duro: "Ellos no te lo van a poner fácil. Ya se vio el otro día en el partido de Liga que es un equipo muy aguerrido y que no van a dar el partido ni la eliminatoria por perdida. Creo que tenemos que hacer nuestro partido, sabemos sus puntos más débiles y ojalá que se consiga ese pase tan deseado".

El delantero destacó que tanto el equipo como él llegan a este partido en "una dinámica muy buena" y que esperan hacer historia: "Tenemos una oportunidad muy bonita de hacer historia. Sería muy bonito escribir el nombre del Levante ese día; estoy en un buen momento. Después de un mes de molestias estoy mucho mejor y con ganas de ayudar al equipo. Ojalá sea con un gol y si no pues aportando el trabajo que nunca falta".

Por último el atacante de Torrent quiso acordarse de la afición granota, que debido a la pandemia no podrá estar mañana en Orriols en una cita sin duda especial: "Sabemos que es muy fastidiado que no pueda estar la gente en un partido como el del jueves, pero seguro que desde casa nos mandan toda su fuerza", finalizó