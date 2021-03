Paco López: "Tengo la piel de gallina con los audios que me mandan por WhatsApp"

Paco López ha comparecido este miércoles en rueda de prensa telemática antes del partido de vuelta de semifinales contra el Athletic Club.

¿Qué sensaciones tiene?.

Siento emociones positivas todas. Se me pone la piel de gallina con los audios que me mandan mis amigos por WhatsApp o con la iniciativa del club para tener a nuestra gente en el campo de manera virtual. Lo que viven los granotas no tiene precio. Hemos hecho historia pero queremos dar un pasito más y ojalá sigamos agrandando la historia reciente del club.

La sanción de Iñigo y las quejas del Athletic.

Puedo entender que cada uno elige el camino que quiera, respetamos desde aquí profundamente a los jueces deportivos y nada más, también están en su derecho de reclamar lo que crean oportuno, pero no puedo incidir en nada de eso y me ocupo de lo que sí, que es el partido.

¿Se puede jugar con la ansiedad del Athletic, que necesita marcar?

No sé el tipo de partido que se puede dar, lo que sí tengo claro es la forma de afrontar los partidos. Ellos tienen la obigación de ganar, pero no sabemos cómo se va a dar, sabemos que hay momentos y nosotros vamos a tratar como siempre de ser nosotros.

¿Cómo va de nervios?

De momento bien, pero no obstante, este es el partido más importante en cuanto a las consecuencias positivas. Quiero recordar que hemos tenido partidos que pueden considerarse como finales contra Girona, Rayo, Las Palmas o Girona. Antes era por evitar algo, ahora es por conseguirlo. Estamos acostumbrados a jugar partidos importantes.

¿Cómo están los tocados?

Postigo no llega y vamos a apurar las opciones de Bardhi y Radoja.

¿Cuál es su idea de partido?

Nuestro ADN es ir siempre a ganar, luego los partidos salen como salen. Nuestra idea no es jugar al 0-0, pero debemos ser inteligentes y manejar los momentos del partido.

¿Cuál es su criterio en la portería?

Los criterios sobre la decisión son muchos, no voy a entrar ahora en cuáles, pero lo tenemos hace tiempo claro quién va a jugar. Lo más importante es que sabemos que juegue quien juegue lo iba a hacer bien y eso hay pocos clubes que lo puedan decir.

¿Qué le parece el ruido desde el Athletic tras los dos partidos?

Voy a ser respetuoso y sí que es verdad que tengo la sensación de que parece que solamente haya jugado un equipo por sus declaraciones, me ha dado esa sensación. La plantilla del Athletic es más acra pero cuenta lo que se hace en el campo. El Levante merece un respeto de los buenos.

¿Teme un penalti como el del otro día?

La jugada del otro día está olvidada, como siempre vamos a desear que los árbitros actúen con la honradez que lo hacen y que acierten.

¿Es Rochina una opción de nuevo para el centro del campo?

Lo de Rochina demuestra lo que vengo diciendo, que el nivel de compromiso de estos jugadores es máximo. Pones a Rochina de mediocentro, que no sé si ha jugado mucho ahí en su vida, y eso demuestra las ganas de hacer las cosas bien, de demostrar ese compromiso por encima de situaciones contractuales. Eso es el éxito de este equipo y no me canso de repetirlo. La palabra equipo con mayúsculas es lo que te permite conseguir los objetivos.