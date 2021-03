"Algunos jugadores han llorado en el vestuario, pero yo estoy feliz y orgulloso"

Paco López puso voz al sentimiento general del levantinismo. La derrota (1-2) ante el Athletic y la consecuente eliminación de la Copa fue dura, pero el técnico destacó el inmenso esfuerzo realizado por los futbolistas, pero también por parte del levantinismo en una semana especial.

"Primero déjame decir que me siento orgulloso de todos los que componen la familia granota. Afición, jugadores... me siento orgullosísimo", expresó el técnico en primer lugar. Paco entró rápidamente en materia para analizar la derrota, aunque prefirió no 'excusarla' con las bajas. "Hablar ahora de las bajas y las adversidades, aunque es una realidad, suena a excusa y no lo voy a hacer. En el cómputo global el Athletic ha generado ocasiones, nosotros menos aunque también, y por mala suerte y muy buena de ellos se han llevado el partido", reconoció el técnico, que añadió que "no hace falta describir cómo ha sido el 1-2" (en referencia a los dos rebotes, en Vukcevic más en el palo para acabar dentro).

"Pero al final dentro de como se ha desarrollado el partido en el que el Athletic ha tenido más llegadas, se podría haber decantado por cualquiera de los dos lados. Yo en la segunda parte veía más enteros a nuestros jugadores y de hecho el gol de ellos de rebote viene de un ataque nuestro. Ha sido justo el pase del Athletic, pero no habría sido injusto nuestro pase a la final", reiteró el preparador granota, que lamentó el hecho de "quedarse tan cerca". "Es una pena, pero a medida que pasen las horas creo que le daremos más valor a lo que hemos hecho; el vestuario estaba tocado".



La diferencia no es la que marca el presupuesto

Respecto a la comparativa con el Athletic, Paco manifestó elogió al Athletic, como también lo hizo Marcelino con los granotas, pero destacó no haber visto una "diferencia abismal". "He visto un equipo con un potencial tremendo y unos jugadores que no hace falta descubrirlos ahora, pero no ha habido tal diferencia como pueden marcar los presupuestos. Creo que si nos hubiésemos ido con la victoria creo que tampoco habría sido injusto".

Además, Paco destacó que el hecho de jugar sin público cambió por completo esa vuelta. "Si hubiéramos tenido a esos 25.000 que tú dices te puedo asegurar que estaríamos hablando de otro resultado, De eso no tengo ninguna duda. Y luego estoy convencido de quy esto puede ser un punto de inflexión el a historia. Ya tenemos una semifinal en la mochila y ahora hay que seguir creciendo", dijo.



Aitor y no Cárdenas

"En la decisión de Aitor son muchas las circunstancias que influyen, pero era un día histórico, Cárdenas estaba haciendo unos partidos fantásticos en Copa, pero los dos merecían jugar una semifinal de Copa y como son dos grandísimos partidos no teníamos dudas; a algunos jugadores los he visto llorar en el vestuario, pero yo estoy feliz y orgulloso, estaría más feliz si hubiésemos pasado, pero sigue siendo un día señalado que voy a llevar siempre en el corazón", terminó.