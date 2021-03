Hubo alta tensión entre el banquillo del Levante y Marcelino

Paco López pidió respeto en la previa para el Levante después de que en el vestuario no hubiesen gustado las declaraciones con las que Marcelino hacía de menos el papel de los granotas en los dos anteriores partidos. Fue el caldo de cultivo con el que se encaró la vuelta de la semifinal de Copa, lo que no quitó para que el saludo en los prolegómenos fuese tan cordial como de costumbre.



Sin embargo, la celebración por parte del entrenador asturiano del 1-2 de Berenguer encendió los ánimos. En el banquillo tanto técnicos como asistentes y utilleros interpretaron como una mofa su carrera hacia el área técnica granota. El propio Marcelino aclaró en rueda de prensa, sin que nadie le preguntase, que no quería que se le malinterpretase: «Fui hacia mis jugadores». De hecho, tras el viaje de vuelta acabó subido enMunian. En todo caso, la última coletilla de una eliminatoria en la que se las tuvieron tiesas.