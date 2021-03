"Alguacil siempre respeta a sus rivales y eso a veces lo valoramos poco"

La derrota contra el Athletic hizo daño en el vestuario pero como señaló Paco López en rueda de prensa el equipo ya ha pasado "el duelo". Un día para curarse las heridas, como así ha explicado el técnico y a partir de ahí pensar ya en el encuentro de este domingo contra la Real Sociedad. Delante estará una plantilla excepcional que atraviesa un gran momento y que tiene a jugadores como Isak en racha. Pero por encima de eso está Imanol Alguacil. El entrenador granota dejó claro en rueda de prensa que además, su 'rival' en el banquillo no es solo un ejemplo por cómo gestiona los recursos en el cuadro donostiarra, sino también por su elegancia y respeto hacia clubes, entrenadores y jugadores rivales. "La Real es uno de los equipos más atractivos de esta liga. Siempre he dicho que es uno de los equipos con una propuesta de juego que me encanta. Con un entrenador que es un ejemplo en muchos sentidos, no solamente en lo deportivo y lo profesional, que los resultados lo demuestran, sino también en lo personal, que a veces está por encima y lo valoramos poco. Respeta muchísimo a los rivales. A nosotros siempre nos ha tenido mucho respeto", señaló Paco López.

Por su parte, el entrenador granota también habló sobre cómo se encuentra la plantilla en estos momentos. No fue fácil de superar el KO en Copa del Rey por la forma y porque era una oportunidad histórica pero el levantinismo mostró desde el minuto uno tras el choque el orgullo que tenía de ver cómo la plantilla había defendido el escudo y había caído con honores. Por eso, el vestuario quiere regalarle pronto un triunfo y levantarse ya de esa sensación amarga. "Fue un día duro. Tuvimos el día de ayer para curarnos las heridas. Pero es muy importante el después y esta plantilla creo que es fuerte y madura. Lo primero es aceptar la derrota. Hay que aceptar la derrota, hay que valorar lo que se ha hecho que es muy importante y es esencial saber que tenemos todavía retos muy bonitos por delante para conseguir. Es importante volver a ilusionarnos. Estoy convencido de que el equipo ya está ilusionado por ganar y se competitivo. Estoy convencido de que el equipo va a convencer", explicó el jefe del banquillo granota.

Por último, Paco López habló del juego rival y de las virtudes de un equipo que sabe dominar con y sin balón, en corto y en largo. En definitiva, que para ganar en San Sebastián hay que hacer muchas cosas bien. "Es poderoso en cuanto a sus ejecuciones técnicas. Fíjate que futbolistas tiene en el centro del campo. Todos tienen un nivel muy alto. Tienen también una estructura muy definida con esos tres delanteros que saben jugarte al pie como al espacio. Luego siempre intentan hacer presión alta y recuperarte en tu campo. Como todos los equipos tenemos", señaló el entrenador granota.