"No nos hemos encontrado bien en ningún momento. Han sido muy superiores a nosotros y poco que decir. Lo hemos intentado y querido, pero no hemos podido. Es la realidad". Así de contundente fue el entrenador del conjunto granota tras la derrota contra la Real Sociedad en el Reale Arena. Y es que el encuentro tuvo un claro dominador, pero los hombres de ataque del cuadro de Alguacil no tuvieron su día y además Cárdenas estuvo a un nivel imperial, y ya no es noticia. Ahora el equipo tiene ya que cambiar el chip y pensar en el próximo partido, el Derbi contra el Valencia, algo de lo que habló Paco López en rueda de prensa.



Charla al descanso

Les dije que la buena noticia de momento con 1-0 es que había tiempo para mejorar y poder hacer las cosas mejor. Evidentemente que tampoco faltaríamos a la verdad si decimos de donde venimos. Hoy delante hemos tenido a un equipo que ha sido muy superior a nosotros. Y en los últimos minutos pues si hemos tenido oportunidad de habernos ido con un empate, que no habría sido justo, pero a veces el fútbol pasan estas cosas. El equipo ha querido, pero es que en ningún momento hemos podido. Ni en juego ni en demás aspectos.



Con qué se queda de la derrota

Me quedo con bien poco. Insisto que el hecho de encajar solo un gol ha sido por su desacierto y porque en los últimos metros tanto Dani como los centrales, sobre todo en centros laterales, han estado bien. Si llegamos a estar mal en eso no estaríamos hablando de 1-0. Este resultado pues puede entrar dentro de lo normal. Nuestro nivel ahora eso sí tiene que ser el que habíamos demostrado hasta ahora. Y tenemos que pensar ya en el derbi del viernes.