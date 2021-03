La ida del derbi es una espina clavada

El partido de ida entre Valencia CF y el Levante UD sin duda fue una lección bien aprendida por el conjunto granota. Aquella noche en Mestalla, en el que era el debut liguero en la presente campaña, el conjunto granota se adelantó hasta en dos ocasiones en el marcador gracias a dos auténticos golazos de José Luis Morales, pero el equipo acabó sucumbiendo por 4-2. Ha sido el único partido de la presente temporada en la que el grupo dirigido por Paco López ha salido 'goleado' ya que en ningún otro encuentro le han metido ni tantos goles ni más que los cuatro que encajó aquel día (de hecho no le han marcado ni tres en un solo partido). De nada sirvió a la postre ser superior al rival durante la mayor parte del encuentro ya que al final, tras la entrada de un Manu Vallejo que anotó los dos tantos decisivos en el tramo final, los valencianistas acabaron imponiéndose.

La cita llega además apenas cinco días después de que el conjunto granota, mermado por la erosión física derivada del ilusionante periplo copero y probablemente afectado también por el golpe anímico que supuso la eliminación, mostrase una debilidad defensiva demasiado acusada en el campo de la Real Sociedad que tan solo pudo minimizar la sobresaliente actuación de Cárdenas.

Algunos de los actores que comparecieron en aquella cita, además, no estarán en esta y sus nombres no son baladí. Repasando la alineación presentada por Paco López en Mestalla en el debut liguero para empezar hay cuatro futbolistas como son Postigo, Radoja, Campaña y Melero que no podrán estar por lesión. Se trata ya de por sí de tres futbolistas importantes a los que probablemente habrá que añadir el relevo en la portería si el técnico de Silla mantiene a Cárdenas como parece previsible. En aquella cita fue Aitor quien estuvo bajo palos y al igual que antes de los dos últimos goles sacó un balón en un mano a mano ante Manu Vallejo, en los primeros compases del choque encajó un tanto en un cabezazo de Paulista al palo corto que debió parar.

Esos son los que estuvieron en aquella cita y en esta no podrán estar, pero en el otro lado de la balanza están los que no pudieron jugar aquel día y sí que lo harán ahora. Ahí sin duda emerge la figura de Roger Martí ya que el 'pistolero' de Torrent se vio condenado a estar cuatro semanas de baja en el arranque de campaña como consecuencia de un fortísimo esguince sufrido en su tobillo izquierdo.

En el ciutat manda el Levante Será esta la décimo quinta edición del derbi de la ciudad en Primera División en el Ciutat de València, un duelo que en su última edición en Orriols ganaron los visitantes por 2-4 (la misma renta que obtuvieron en la primera vuelta de esta campaña), pero que en el global de los enfrentamientos previos domina el conjunto granota ampliamente. En el choque de la pasada campaña, el equipo de Paco López dominaba por 2-0 a los veinte minutos pero acabó perdiendo.

Aquella fue la décimo cuarta edición del derbi de València en Primera en campo levantinista y la cuarta que acabó con victoria visitante. Los otros diez partidos se han resuelto con tres empates, dos de ellos consecutivos antes de este último triunfo valencianista, y con siete victorias locales.

El último triunfo del Levante se remonta a la temporada 2015-16 cuando se impuso por 1-0 con un tanto del delantero italiano Giuseppe Rossi a mitad de la segunda parte y que supuso la cuarta victoria seguida de los levantinistas en una cita sin duda especial para ambos conjuntos.