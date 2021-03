Roger y Morales llegan 'en racha' a los Derbis

Los dos máximos goleadores del Levante en Primera División en la historia ya miran de reojo al Derbi. Roger y Morales son sinónimo de gol y más aún en clave cara a cara contra el Valencia. Entre los dos han celebrado siete tantos en competición liguera contra el cuadro de Mestalla y este año llegan además con doble dígito goleador en liga, unas cifras que quieren seguir ampliando contra los de Javi Gracia.

Los últimos dos Derbis marcan el pulso de los dos atacantes granotas y en ambos casos la sensación fue amarga. Recitales goleadores sin premio. Dobletes que no sirvieron para sumar puntos y la sensación de que a pesar de grandes actuaciones individuales todo se escapó entre las manos. El mejor ejemplo es el choque del año pasado en el Ciutat de València. Roger marcó el 1-0 en el minuto 7 y el 2-0 en el 20'. Y cuando el descanso asomaba, un gol en propia, para colmo del Pistolero, acabó con el Valencia metido en el partido y la remontada del segundo tiempo dejaba sin premio al cuadro granota. Un año antes el contexto fue similar pero al menos se 'rascó' un empate. Recital del delantero en la primera media hora de juego con dos tantos. Uno de pillo y otro de delantero de recursos. El 1-0 llegó tras una gran carrera de Morales tras pérdida de Parejo, conducción, disparo de Boateng y rechace para que el Pistolero hiciera el primer tanto de la mañana. Sin embargo, unos minutos después Cheryshev empató. Después, Roger haría el segundo con la izquierda pero Parejo firmaría las tablas desde los once metros. En definitiva, el Pistolero ha hecho cuatro goles -no ha marcado más contra ningún rival en Primera- pero no ha podido ganar en LaLiga con él como protagonista y eso es una cuenta pendiente.

El caso de Morales es distinto. Su primera 'foto' contra el Valencia fue tal vez un momento clave en su carrera. En la primera temporada con el cuadro granota en LaLiga, tras su vuelta de cesión con el Eibar, hizo uno de esos goles para guardar y recordar. Una carrera muy del Comandante. De esas que dibujó ya en el filial y en el año de la categoría de plata pero a las que la afición de Primera todavía no estaba acostumbrada. Incluso algún aficionado del Ciutat todavía no conocía cuál era el techo del Comantente y esa fue tal vez su mejor carta de presentación. El primer Derbi en casa, empate en el marcador, quince minutos para el final y se inventó una jugada maravillosa. Arranque casi en la línea del centro del campo. Encaró a Gayà, quien recibió la ayuda además de Javi Fuego, se planta el balón en la izquierda, latigazo y golazo por toda la escuadra. Diego Alves no pudo hacer nada y el Ciutat saltó al completo para cantar el triunfo en un Derbi que se cerró con ese marcador de 2-1. La primera gran noche del Comandante.

Sin embargo, Morales jugó siete partido más contra el Valencia sin obtener premio. Sí buenas actuaciones, pero no terminó de entrar el balón hasta que en el arranque de curso de esta temporada, el Comandante se plantó en Mestalla con Roger fuera, lesionado, y junto a Sergio León arriba. Un minuto es concretamente lo que tardó el futbolista en abrir la portería defendida por Jaume Doménech para poner por delante al Levante. En el 12', Paulista empataba de saque de esquina pero en el 36', el Comandante volvía a demostrar que quería cerrar la primera victoria en Mestalla en LaLiga. Pero Maxi Gómez primero y Manu Vallejo después, con un doblete, dejaron sin premio a un equipo que sin duda mereció mejor suerte.



Pesos pesados

Más allá de los goles, la figura de Roger y Morales es fundamental en vistas al Derbi por muchos motivos. El '9' y el '11' son dos de los pesos pesados del vestuario. Primer y cuarto capitán, grandes argumentos ofensivos junto a Jorge de Frutos, emblemas ya en la historia de la entidad y una de las mejores duplas goleadoras de la competición. En un momento duro como el que atravesó el equipo tras la eliminación copera contra el Athletic, los dos asumen un rol importante dentro del vestuario. Además de la importancia de Paco López y su cuerpo técnico en levantar el ánimo del vestuario, Roger y Morales son dos de las piezas que tienen que servir de ejemplo en un momento duro como el que se vivió el pasado jueves y en la visita a San Sebastián, que más allá del marcador fue un auténtico recital donostiarra. Por eso, la mejor forma de salir de esa situación es con un triunfo contra el Valencia. En el Derbi, en casa, metiéndole cinco puntos en la clasificación general y con la sensación de estar de nuevo pensando en arriba y olvidar lo de abajo. Por todo eso, el choque es vital.