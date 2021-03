Prohibido bajar los brazos

Aunque apenas ha pasado una semana de la eliminación a manos del Athletic, el final del sueño copero, para el Levante es como si hubiese un pasado casi un siglo por el vaivén emocional desde entonces. De la ilusión por la final se pasó primero a una derrota con honor que no dejó cicatrices y que hasta alimentó el sentido de pertenencia en una afición orgullosa por lo que su equipo había estado a punto de conseguir.

Sin embargo, la sonrojante actuación en el Reale Arena sí que es de las que dejan huella. Solo los paradones de Dani Cárdenas evitaron una goleada de escándalo, si bien el resultado no maquilla el que posiblemente fue la peor versión jamás vista desde que Paco López ocupa el banquillo. El bajón emocional, sin duda peor que el físico, fue patente desde el minuto uno, incluso con tramos en los que se rozó el ridículo. No hubo respuesta por parte de los futbolistas ni tampoco decisiones desde el banquillo más allá del momento de los cambios. Hizo más daño esa impotencia que el gol de Berenguer en la prórroga del Ciutat.



AUTOCRÍTICA

Las consecuencias de esas sensaciones negativas han llegado a Buñol y están presentes en los entrenamientos desde el regreso del pasado martes. De hecho se han notado especialmente en el discurso que emana del equipo, no tanto en el de las declaraciones como en el interno. De puertas para adentro ha sido especialmente evidente por ejemplo en el del entrenador, quien pese a no caracterizarse en su gestión del vestuario por las broncas sí que ha lanzado un discurso autocrítico bastante potente.

Y es que la vuelta al trabajo a principios de semana estuvo marcado por una charla en la que se puso en común la obligación de no repetir un partido tan lamentable tanto en lo colectivo como en lo individual. El Derbi no llega en un buen momento para los granotas por el desgaste acumulado y las lesiones, pero sobre todo por lo primero. Lo que desde el cuerpo técnico no quieren es que haya barra libre para que los futbolistas se dejen llevar, como si la temporada se hubiese acabado en la vuelta de las semifinales ante el Athletic.

Esta realidad sin ir más lejos es la que estuvo presente en la charla de Quico Catalán el día después de la Copa con los jugadores. Además de darle las gracias por lo que habían conseguido les avisó de que la temporada no ha terminado en previsión de una hipotética bajada de brazos. Con apenas 72 horas entre partidos estaba muy presente el riesgo de pagar la factura anímica, incluso pese a introducir muchas rotaciones en el once. Pero el margen de error ha desaparecido y como dijo el propio entrenador sería un grave error quedarse anclados en el pasado.



CONTRATIEMPOS

Las lesiones han dejado a Paco López con muy poco margen. Sobre todo en el centro del campo, que fue la zona cero de la derrota contra el Athletic tras las lesiones de Radoja y Melero en el partido de ida. Ninguno de los dos se encuentra en condiciones de volver todavía, lo cual es un problema añadido porque el resto de centrocampistas van muy justos de gasolina. Por eso y porque las combinaciones de las últimas semanas no han acabado de cuajar.

Con 10 puntos de margen sobre el descenso, prácticamente equivalentes a una permanencia virtual, es improbable que al equipo se le complique la salvación. Sin embargo, la idea de acabar lo más arriba posible se complica, lo mismo que la opción por primera vez en la historia de acabar por delante del Valencia en la clasificación. En Orriols lo que se quiere evitar por todos los medios es empañar una temporada que ha tenido picos muy altos y en la que aún quedan 12 partidos y 36 puntos en juego. Aún se está a tiempo de recordarla con buen sabor.