Bardhi: "Estamos con mucha ilusión para jugar este derbi"

El futbolista macedonio del Levante, Enis Bardhi, admitió este jueves que para ellos es "muy importante" ganar el derbi de este viernes ante el Valencia y "especialmente" por el hecho de jugar en su estadio.

"Estamos con mucha ilusión para jugar este derbi. Vamos a darlo todo porque para nosotros es muy importante ganar, especialmente en casa y contra el Valencia", dijo Bardhi en los medios oficiales del Levante.

Bardhi admitió que el del viernes es un partido distinto para ellos. "Estamos con muchas ganas, cada partido es importante y especialmente este, es un derbi", remarcó el jugador balcánico.

El futbolista del Levante repasó sus cuatro años en el Levante y en Valencia y se mostró encantado con su adaptación a la ciudad.

"Me siento como un valenciano. Me siento muy bien, me gusta la vida y el tiempo aquí. A mi familia le encanta venir a visitarme", comentó el jugador, que destacó que le gusta pasear por la playa. Además, Bardhi confesó que suele celebrar con una paella las victorias del Levante.