Esto es lo que necesita el filial del Levante para salvarse

El filial del Levante logró un valiosísimo triunfo en el Rico Pérez que le sirve para llegar a la última jornada con opciones reales de salvación pese a que el equipo no depende de sí mismo. Los de Alessio Lisci necesitan en la última jornada ganarle a un Orihuela que ya ha perdido una categoría de forma matemática tras su derrota de ayer y que no gane La Nucía o pierda la Peña Deportiva (el empate no vale porque la igualada final a puntos con La Nucía supondría quedar por detrás debido al average particular y tampoco bastaría un empate de la Peña Deportiva junto a un triunfo granota ya que con los baleares el average particular está igualado, pero hay una clara desventaja en el general). La Peña Deportiva recibe a un Atzeneta obligado también a ganar y la Nucía al Hércules.

Respecto al encuentro, el filial se impuso gracias a un gol de Cantero cuando se rebasaba la media hora de la primera mitad tras ejecutar un contragolpe de tiralíneas.

Lo cierto es que los jóvenes jugadores granotas no entraron mal en el encuentro protagonizando incluso alguna llegada aislada al área blanquiazul. Lo más peligroso fue un disparo mordido de Sevikyan ante el que no tuvo problema alguno Falcón para atrapar la pelota, aunque poco a poco el conjunto blanquiazul se fue adueñando de la pelota y la situación.

El primer tiempo fue de mayor control de un Hércules al que frenó el meta Pablo Cuñat para abortar ya fueran atisbos o directamente amenazas en toda regla de sus atacantes. El filial, por su parte, sí que aprovechó su ocasión el filial en un pase de Blesa a Cantero que este transformó en el 0-1.

En la segunda mitad Alessio introdujo cambios y aunque el Hércules estrelló una pelota en el travesaño en un libre directo, fue Pablo Cuñat tuvo quien de nuevo evitó una ocasión clara blanquiazul y quien ató un triunfo que puede ser vital.

Hércules CF: Falcón; Javi Pérez, Romain (Teo, 46'), Tano, Álex Martínez, Armando, Appin (Moyita, 57'), Sidoel (Abde, 57'), Borja, Alfaro (Manu, 57') y Benja (Buenacasa, 79').

At. Levante: Pablo; Joseda, Diana, Pablo Íñiguez, Toni Herrero; Carvajal, Blesa (Joan M., 69'); Sevikyan (Soberón, 69'), Cantero (Villalón, 79'), Ferni (Alfredo, 79'); y Raúl Alcaina (Peña, 62').

Gol: 0-1, min. 32: Cantero.

Árbitro: Manrique Antequera (C. andaluz). A Romain, Appin, Teo, Manu Garrido, Borja, Carvajal, Diana y Ferni.