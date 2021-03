Las opciones europeas del Levante UD

Es cuestión de un par de jornadas que la permanencia del Levante sea matemática. A falta de 33 puntos por disputarse le saca 12 al antepenúltimo. Solo un cataclismo podría meterlo en un lío. El salto natural apunta a pelear por Europa, que está solo a cinco. Es un objetivo complicado porque el equipo no va sobrado a nivel físico ni mental. Pero Paco López ya ha demostrado con hechos que no va a permitir que nadie se deje llevar. No lo hizo la pasada temporada cuando el exilio en La Nucía y lo volvió a demostrar el pasado viernes contra el Valencia. Después de tocar fondo contra la Real, los granotas se rehicieron y aunque no jugaron su mejor partido hicieron lo suficiente para ganar y de paso dar un buen golpe en clave de sorpasso.



Conference League

El Levante tiene dos posibilidades claras con las que pelear sus posibilidades de regresar a Europa casi una década después de la histórica temporada de Juan Ignacio. El camino más corto es el de la Conference, la nueva competición creada por la UEFA y que en España jugará o bien el sexto clasificado mediante una ronda previa o el séptimo en el caso de que el Barça y no el Athletic gane la final del Copa del Rey y de esta manera haya una plaza más para la Europa League. Mantener la tensión competitiva es el reto al que se enfrenta ahora el Levante, a cinco puntos de la séptima plaza que tiene el Villarreal y a siete de la sexta del Betis, rival del próximo viernes en el Villamarín. El duelo directo contra los de Pellegrini se presume determinante de cara a las aspiraciones de un equipo con margen suficiente para ganar posiciones. La recuperación de los lesionados puede significar una marcha extra para las últimas jornadas.

Para el club la posibilidad de volver a Europa es una ilusión más y la guinda a una temporada en la que se rozó el hito de la final de Copa. En clave económica, los ingresos extras también supondrían un alivio para las arcas, en especial por la necesidad de traspasar a jugadores para cuadrar el fair-play.