Al Villamarín con los que dieron la cara en el Derbi

El Levante regresó hoy al trabajo en la ciudad deportiva de Buñol después de disfrutar de dos días libres de dulce resaca tras el triunfo en el Derbi de la ciudad ante el Valencia CF. El conjunto granota afronta cuatro días de entrenamientos consecutivos para preparar un enfrentamiento ante el Betis que, con el equipo mirando ya casi de forma definitiva a la parte alta de la tabla después del último triunfo, se perfila como una auténtica reválida para testar las aspiraciones europeas reales del equipo entrenado por Paco López.

Con Óscar Duarte recuperándose durante sábado y domingo -ha recibido tratamiento- de una contractura dorsal que le obligó a ser sustituido en la segunda mitad del partido ante el Valencia CF, las miradas apuntan de nuevo a los cuatro lesionados que se arrastraban de antes ya que todo apunta a que el costarricense podrá estar disponible. Sin embargo, no se tiene la seguridad todavía de que del grupo compuesto por Gonzalo Melero, José Campaña, Nemanja Radoja y Postigo pueda estar disponible algún futbolista para el vital duelo del viernes, por lo que el cuerpo técnico que encabeza Paco López todo apunta a que tendrá que trabajar con el mismo grupo de futbolistas que se impusieron al Valencia por la mínima el pasado viernes, algo que supone una dificultad añadida por el desgaste. Además, en el caso de que alguno recibiese el alta, es obvio que les falta ritmo.



Dosificar esfuerzos con los efectivos disponibles

La Copa del Rey supuso un esfuerzo importante para una plantilla que empieza a estar justa de fuerzas, al margen de condicionada por las bajas que se han acumulado en su mayoría en el eje de la medular. De hecho, el Levante ni tan siquiera puede decir que la dolorosa eliminación copera le ha permitido al menos disponer ahora de semanas completas para trabajar por si bien esa afirmación es cierta, aunque el equipo hubiese pasado a la final la situación ahora mismo sería la misma a excepción de la semana en la que se habría disputado esa final. La competición del KO exprimió al equipo que ahora, al margen de las cuatro bajas, llega con futbolistas como el mencionado Duarte, Rober Pier, Vukcevic, o incluso Malsa 'castigados' a la recta final.

Que Paco López se vea obligado a afrontar la cita ante el Betis con los mismos futbolistas no significa que vaya a emplear los mismos de incio puesto que el técnico de Silla tiene previsto seguir empleando a aquellos que considere más útiles en función del plan de partido, del rival etc... De hecho, no sería nada descabellado que recompusiese su esquema táctico e incluso variase de actores como ha hecho ya en anteriores ocasiones varias.



Cuidado con los apercibidos

Además, con una situación no excesivamente boyante en el eje de la medular, cabe recordar que al partido ante el Betis (ahora mismo sexto clasificado y por tanto el equipo que delimita oficialmente la zona europea, aunque posteriormente esa zona se pueda ampliar al séptimo clasificado) llegan apercibidos de sanción otros dos centrocampistas como son Mickaël Malsa y Nikola Vukcevic. El primero de ellos ya entró en el Derbi en la segunda parte apercibido al acumular cuatro amarillas, mientras que en el caso del balcánico vio la cuarta cartulina amarilla de la temporada en el partido ante el Valencia CF y por tanto pasa a estar ahora al filo de la suspensión.

Se espera que para ese siguiente partido que será en casa contra el Huesca (una cita que además llegará después de un parón ya que dentro de dos fines de semana no hay jornada) pueda ya estar alguno de los tocados disponibles, o varios, pero entretanto al Levante a priori le toca capear el temporal en Sevilla. El equipo desde hoy hasta el jueves se ejercitará todos los días sin descanso después de haber tenido sábado y domingo libres.