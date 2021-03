Paco López habla del interés del Madrid en De Frutos

Jorge de Frutos ha sido uno de los nombres del día en la previa del duelo contra el Betis. El segoviano es uno de los futbolistas de la temporada en Primera y el Real Madrid ha fijado sus ojos en el extremo, sobre el que tiene el 50 por cien de los derechos, lo que el permitiría rebajar la cláusula a la mitad. Y lógicamente, Paco López ha hablado sobre el tema en rueda de prensa tras ser preguntado sobre si le sorprende el interés del equipo blanco en De Frutos. "No me sorprende. Tanto De Frutos como muchos jugadores de esta plantilla están haciendo una gran temporada y muy buenos partidos. Si es verdad es un honor que se fijen en jugadores de nuestra plantilla desde el Real Madrid", explicó.

Además, el entrenador aseguró que no considera que ese posible rumor descentre a De Frutos, quien ya piensa en el partido del Villamarín. "No he hablado con él. Ha salido la noticia hoy y tenemos entrenamiento ahora. No me gusta que salgan esas noticias en momentos así. No sé si es cierto o no lo es. En el entrenamiento veré cómo está. Creo que no le va a afectar. Estamos acostumbrados a rumores en este mundo más allá de si es cierto o no. Estoy convencido de que no le va a afectar, señaló el entrenador.