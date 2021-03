"Me voy fastidiado: a partir del 1-0 nos faltó cabeza"

La derrota (2-0) del Levante UD en el Benito Villamarín dejó mal sabor de boca, también a Paco López. Esta vez el equipo se derrumbó, allá por el minuto 70, y se dejó llevar ante un Betis que anotó dos pero bien pudo golear por la dejadez de la defensa granota y por el nivel en la portería, donde Aitor pudo hacer más en ambos goles pese a haber realizado una buena parada a Fekir con 0-0. Una de cal y otra de arena. Para el equipo en general, que después de ganar en el Derbi tenía en su visita a Sevilla la posibilidad de recortar distancias ante un rival directo por Europa. Pero pudo ser... y ahora el sueño, que no objetivo, queda quizás demasiado lejos. Estas son las impresiones del preparador granota en el postpartido.

Valoración del partido. ¿Hay un partido antes y otro después del 1-0?

El resumen rápido es ese. Hemos jugado un partido hasta el 70 y a partir del gol del Betis se ha visto el mejor nivel de ellos. Nos ha faltado contundencia (hacer falta). Hemos podido parar la jugada mucho antes, pero también se ve su calidad en esa jugada. Es una lástima porque el equipo hasta ese momento había dado la cara y había creado ocasiones. Al final, la calidad se impuso al gran trabajo realizado hasta ese momento. A partir de ahí, llegó rápido el 2-0 y no tuvimos margen de maniobra

¿Qué le faltó al equipo? ¿Continuidad?

Ahora tenemos una semana muy limpia para recuperar, aunque hoy no hay una sola excusa por el descanso porque tuvimos otra semana de descanso. Esta semana nos viene bien para trabajar, que llevábamos tiempo sin tener semanas así de trabajo y entrenamiento. Nos quedan todavía partidos y tenemos que seguir trabajando y mejorando

Paco, el entrenador con más partidos oficiales en el Levante UD (129)

En lo personal, más un día como hoy cuando pierdes, pasa a un segundo plano. Estaba orgulloso pero ahora mismo sinceramente no tengo ganas de pararme a pensar los datos. Con el tiempo lo valoraremos, yo el primero. Es motivo de orgullo pero ahora mismo me cuesta poder hablar de algo personal

Alcance de la dolencia de Rochina, que no fue convocado

Lo de Rochina no lo sabemos, no parece que sea nada importante. Era una molestia que le impedía estar hoy.

De Frutos dijo que el equipo debía dar un plus para aspirar a Europa

Si queremos dar un paso más, debemos completar un partido completo desde el primer minuto hasta el 90. Hoy, si fuera por los primeros 70 minutos nos quitaríamos el sombrero, pero no es suficiente.

Efectividad del equipo, que esta vez no acertó

El equipo, desde el primer minuto ha salido bien. En los primeros minutos el equipo ha tenido 2 o 3 ocasiones bastante claras. La diferencia del partido de ida, en el qe nos pusimos 4-1 ha sido la contundencia y la efectividad. Aquel día llegamos menos y marcamos más. Hoy hemos llegado, al menos por sensación, con más claridad. Nos quedamos con que el equipo ha tenido ambición y ha competido contra un rival que es muy bueno... Tienen a Fekir, Borja Iglesias, Guido, son jugadores de alto nivel y hemos competido contra ellos. No se le puede achacar nada al equipo. Me voy fastidiado porque en la jugada de Fekir, que no le quiero restar mérito por su talento, se nos va el partido por falta de contundencia. Y luego, la jugada a balón parado que es un doble o triple despiste. 2-0 y pudo ser más porque hubo desorden y nos pudo más el corazón que la cabeza. Por eso me voy fastidiado.