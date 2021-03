El gemelo de Aitor le obliga a frenar

El encuentro ante el Betis dejó un nuevo futbolista del Levante lesionado y no es noticia. En los últimos meses, y en una temporada con tanto partido de manera consecutiva, el número de molestias o lesiones se han multiplicado y el último en sumarse a la lista fue Aitor Fernández. El portero, que recibió un duro golpe en la jugada del 2-0, estará varias semanas fuera y aunque coincide con un parón de selecciones no llegaría, como mínimo, al enfrentamiento contra el Huesca del próximo viernes 2. Ahí entraría de nuevo en escena la figura de un Dani Cárdenas que cada vez que ha tenido que jugar ha respondido con creces.

En concreto, el futbolista sufrió un fuerte golpe en el gemelo y ya en un primer momento demostró estar muy tocado por el impacto. A pesar de eso, la acción no le obligó a tener que abandonar el campo de manera inmediata y pudo concluir el choque. Eso sí, el futuro más inmediato del meta sí necesitará de un reposo y debido a esos problemas no llegaría a la cita contra el Huesca del próximo viernes 2 de abril. La baja se suma de esta manera a un serial de lesionados que ha ido teniendo el equipo dirigido por Paco López. La última la de Rochina, quien ya no estuvo en el enfrentamiento contra el Betis del Benito Villamarín por molestias en el cuádriceps, pero sí podría estar en el duelo ante el Huesca.