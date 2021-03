Pedri incluye a Malsa en su top-3 particular

Pedri González, futbolista del Barça y ahora también internacional absoluto con Luis Enrique, ha concedido una entrevista a Marca aprovechando el parón por selecciones y en ella fue cuestionado sobre los tres rivales más sorprendentes a los que se ha enfrentado en estos dos años, sus primeros como profesional (Las Palmas y Barcelona).

Sincero, el canario no tuvo reparos en mojarse y destacó a dos jugadores del Real Madrid y a uno del Levante entre su top-3. En primer lugar dijo a Benzema, en segundo a Modric y en tercero a Mickael Malsa, uno de los fichajes del curso este año en Orriols y contra el que Pedri compitió tanto en Segunda (cuando él estaba en Las Palmas y el francés en el Mirandés) como en Primera este mismo curso.

"Me han sorprendido muchos pero sobre todo Benzema y Modric. Ambos me gustan y tienen mucha calidad. Y también Mickael Malsa, del Levante. Le conocía bien de jugar contra el Mirandés en Segunda y me parecía un '6' muy bueno. No sabía nunca por dónde se iba a girar", afirmó.

A su vez, Pedri destacó que disfruta viendo todo tipo de partidos y que suele fijarse en los centrocampistas con vocación ofensiva. "Me encanta ver jugar a los mediapuntas, siempre aprendo de ellos", dijo. El que está aprendiendo y a una velocidad de crucero es el joven canario, que ya es absoluto con la selección pese a tener 18 años y que se ha convertido en una de las revelaciones de LaLiga en el Barça de Ronald Koeman.