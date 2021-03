Pedro López prepara el camino para su regreso al Levante UD

El partido de este viernes será muy especial para él. Lo reconoce de esta forma: "Es especial siempre.", dijo. Eso sí, no será su primera visita al nuevo feudo granota, ya que Pedro López confesó que ya se escapó unos días de Aragón para venir a casa y aprovechar sus días libres para visitar a antiguos compañeros y amigos. A fin de cuentas, el Levante UD es su familia. "He ido a verlo. Me escapé y me enseñaron el campo por dentro y la verdad es que es una pasada. He estado ocho años jugando ahí y me apetecía verlo. No estaba del todo acabada la cubierta pero es espectacular, muy chulo", explicó.

Un granota de corazón que, de momento, viste la elástica de otro equipo: Pedro López. El capitán granota, que afronta los que podrían ser los últimos partidos de su trayectoria profesional, se ha confesado en los micros de Deportes COPE Valencia y ha dejado unas interesantes reflexiones.

Un futuro ligado al levantinismo

El lateral, a sus 37 años, ya reconoce que el final de su etapa como futbolista profesional se acerca. En distintas entrevistas concedidas en medios aragoneses ha reconocido más de una vez que le pesa el hecho de estar lejos de casa. Y eso que a nivel deportivo sigue rindiendo cuando el técnico de la SD Huesca (primero Michel y luego Pacheta) han apostado por él en su vuelta a Primera División (jugó su primer año en Segunda, cuando lograron el ascenso a la máxima categoría como líderes).

"Mi futuro será algo relacionado con el fútbol. No tengo cien por ciento decidido nada, pero es verdad que llevo toda la vida en el fútbol y mi futuro no está lejos del fútbol. Vamos a ver si podemos acabar bien la temporada", afirmó sobre su situación personal.

"Probablemente no seguiré jugando, ya te lo adelanto. Probablemente me retire, pero nunca se sabe. Seguramente me quede con la espinita de jugar en el extranjero, pero uno tiene familia y tiene que mirar por la familia. Soy muy de la tierra (Torrent) y este año se me está haciendo duro estar lejos de casa, sinceramente. Algún día se tiene que acabar y tampoco te puedes ir arrastrando por los campos. Uno quiere apurar, pero hay otras cosas en la vida que son importantes. Aquí en Huesca la pandemia me ha pillado lejos de la familia, no hemos podido salir de aquí, los niños tienen ya una edad que necesitan a sus padres y están en una edad que es súper bonita para que yo como padre pueda disfrutar€ Se echa de menos, pero me siento un privilegiado y este año lo estoy disfrutando a muerte, porque posiblemente sea mi último año en Primera. Todo tiene un fin y posiblemente sea este año", explicó.

Una imagen de la rueda de prensa de despedida de Pedro López. SD



Ahora bien, Pedro López también confesó que quiere seguir vinculado al Levante UD. "Es verdad que cuando salí del Levante UD Quico (Catalán) me propuso trabajar en el club, una figura de nexo entre el vestuario y el club. Hablé con él y le dije que tuviera paciencia, que me esperara dos o tres años porque yo me veía con capacidad para jugar al fútbol y lo dejamos en 'stand by'. No sé cómo estará la cosa, pero me ha encantado trabajar como jugador para el Levante UD y me encantaría trabajar en cualquier otra cosa y es una cosa que está ahí y que posiblemente se hable. A mí lo que más ilusión me haría sería trabajar en el Levante UD y ellos lo saben. Ojalá que mi camino y el del Levante UD se vuelvan a encontrar", añadió.