Asistencia y partidazo de Bardhi en la victoria contra Alemania

No le cayó nada bien a Paco López el horario contra el Huesca y razón no le falta por lo atropellado del regreso de los internacionales. Bardhi es el caso más flagrante, ya que jugó todo el partido contra Alemania, aunque tras su periplo con la sub-21 también Dani Gómez va a llegar a la cita con un solo entrenamiento, el que se ha planificado a propósito para esta tarde en el Ciutat a la espera de los resultados de la prueba PCR. El caso del macedonio, cada vez más en el Euroescaparate, es especialmente sensible por los problemas en la medular, sobre todo por la última lesión de Vukcevic, que se volvió roto antes de jugar con Montenegro y está descartado para este viernes.

En Orriols han estado muy pendientes de la participación de Bardhi con Macedonia del Norte y cruzando los dedos para que no le ocurriese ningún percance. Y es que en la memoria seguía estando fresco el recuerdo de cuando a finales de noviembre se dañó gravemente la espalda en un entrenamiento, percance que lo mantuvo en el dique seco hasta finales de enero. De cara a la próxima Eurocopa, su importancia en el combinado balcánico ha quedado más que demostrada, ya que ha sido titular en las tres citas de clasificación para el Mundial de Catar. Jugó el partido completo contra Rumania y sin apenas respiro también una hora en la paliza a Liechtenstein, en la que hizo un gol. Ayer en la victoria histórica a domicilio contra Alemania (1-2) repitió en el once y dio la asistencia del 0-1 a Pandev. Fue el mejor en el batacazo de Alemania, quye encajó su primera derrota como local en 20 años en eliminatorias.



Protocolo Covid

Tras el partido en Duisburgo, Bardhi regresa con el tiempo justo para entrar en la convocatoria. Desde el club han movido hilos para asegurarse que los resultados de la PCR a los que someta a su llegada estén listos por la tarde, ya que con el procedimiento ordinario de las 24 horas de espera no podría haber estado junto a sus compañeros en la sesión vespertina. Y es que LaLiga es estricta en el cumplimiento del protocolo sanitario y no hace excepciones. No está previsto de todos modos que la sesión sea demasiado exigente aunque después del 'tute' tampoco estará para demasiados trotes.

Pese a venir de un partido muy flojo como mediocentro en el Villamarín, donde no estuvo fino y cometió muchos errores en el pase, Bardhi ha sido en las últimas semanas una solución muy necesaria. Encadena con el Levante tres partidos completos más 74 minutos en la vuelta de las semifinales de Copa, partido al que llegó pese a haberse lesionado en la ida y en el que fue providencial debido a las ausencias. Consciente de lo ajustado de los plazos contra el Huesca y de que Malsa está con cuatro amarillas, Paco López condicionó el once contra el Betis a lo que estaba por venir. Está previsto que la única novedad en la convocatoria para el centro del campo sea Radoja, No llega Melero, cuyo regreso se contempla para el Eibar. Y tampoco Campaña, que se está recuperando al grupo de manera paulatina y tardará aún semanas en tener el alta deportiva.